Genova. Un incendio è divampato questa mattina nel parco container delle Rfi di via Perlasca a Sampierdarena, coinvolgendo una pila di traversine in legno dei binari e un locomotore da cantiere in sosta. Le fiamme sono divampate poco dopo le 6 provocando una grossa colonna di fumo visibile in tutto il quartiere.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che con la squadra di Bolzaneto in pochi minuti sono riusciti a circoscrivere il rogo grazie all’utilizzo del liquido schiumogeno riversato in quantità sul mezzo in fiamme e su tutto quello che si trovava nelle vicinanze.

Non è stato necessario chiudere o sospendere il traffico ferroviario e per fortuna non si registrano feriti o persone coinvolte. Si indaga però sulle cause: viste le modalità e la particolarità dell’episodio sono scattate i rilievi delle forze dell’ordine per capire cosa sia successo. Al momento non si esclude il dolo.

“L’are interessata dall’incendio – precisa Rfi – è un’area di cantiere utilizzata da una ditta esterna impegnata in lavori di manutenzione per conto di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) – e il mezzo incendiatosi – è un mezzo di cantiere della ditta esterna”.