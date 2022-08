Incendi, chiesto l’aiuto di un canadair per il rogo di Ne

Ne. Non c’è pace in questi giorni per i vigili del fuoco che sono dovuti tornare nella notte a Ne, dove ha ripreso a bruciare la zona interessata dal rogo di ieri.

Le fiamme interessano il crinale tra Terisso e Castagnola, molto lontano dai centri abitati.

Almeno due le squadre dei vigili del fuoco sul posto. Oltre all’elicottero, che sta operando sul posto, è stato richiesto l’aiuto di un canadair.

Sempre nel Comune di Ne un incendio era stato spento tra il 24 e il 25 luglio nella zona di Fresolino.

Il 4 agosto invece le fiamme erano divampate sul monte Treggin, nella frazione di Bargone, a Casarza Ligure.

A Genova l’ultimo incendio è stato spento ieri, nella zona del Cep di Pra’, interessata in questi giorni da diversi roghi su cui si sospetta il dolo. A Sestri, invece, a metà luglio, erano andati in fumo decine di ettari dopo la combustione di alcune armi della seconda guerra mondiale nascoste da decenni nel terreno.