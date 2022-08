Il maltempo non risolve la siccità: a Genova ha piovuto il 75% in meno della media estiva

Genova. La lunga conta dei danni sul territorio non deve ingannare: nemmeno il temporale di ieri è servito a riportare in carreggiata il sofferente bilancio idrico della stagione estiva in Liguria. È vero che l’indice di umidità del suolo è tornato a valori accettabili in gran parte dell’entroterra (circa 0,5 su una scala che va da 0 a 1) ma piogge brevi e intense come quelle di ieri hanno un impatto limitati sui terreni, che richiedono invece precipitazioni diffuse e costanti.

Lo certificano anzitutto i numeri definitivi dell’evento meteo di ieri, forniti da Arpal. Da inizio a fine allerta, su un arco di 24 ore, il record di pioggia è stato registrato a Reppia (nel comune di Ne, in val Graveglia) con 67 millimetri. Un valore piuttosto modesto. Dati superiori ai 60 millimetri sono stati rilevati a Santo Stefano d’Aveto, Varese Ligure e Cogorno: qui, nella stazione di Panesi, è stato toccato il record di intensità con 19,4 millimetri in 5 minuti. Con la stessa intensità in un’ora sarebbero caduti più di 230 millimetri, una quantità devastante. Le precipitazioni, comunque, sono rimaste concentrate nel Levante: il centro di Genova non ha nemmeno superato i 30 millimetri.

Da un lato tiriamo un sospiro di sollievo, perché sappiamo bene cosa significa troppa pioggia. Dall’altro, però, la siccità è tutt’altro che archiviata. Ed è evidente guardando i dati raccolti dall’inizio dell’estate meteorologica, che coincide col 1° giugno. A Genova, da quella data ad oggi, sono caduti 40,8 millimetri di pioggia contro una media cinquantennale pari a 163,4 millimetri. Se non piovesse più fino al 31 agosto, il capoluogo chiuderebbe la stagione con un deficit del 75% rispetto alla “normalità” climatica. L’anno scorso era andata ancora peggio con una differenza negativa dell’84%.

Non va meglio negli altri capoluoghi di provincia. A Imperia fin qui 31 millimetri (il 57% in meno), alla Spezia 59,8 millimetri (il 49% in meno). L’unica città ligure bagnata dalla pioggia quest’estate risulta Savona che ha accumulato 126,8 millimetri contro i 112,9 millimetri della media (il 12% in più). Ma il dato risulta parzialmente “drogato” dal temporale del 27 luglio che ha riversato circa 80 millimetri d’acqua tutti sul territorio comunale.

A testimoniare la situazione sono anche i livelli idrometrici dei torrenti. Ieri un po’ d’acqua è tornata a scorrere negli alvei pressoché asciutti, ma senza mai raggiungere livelli preoccupanti. Oggi gran parte dei bacini fluviali è ancora prossima a quota zero.

Intanto però il Governo non ha mai riconosciuto alla Liguria lo stato d’emergenza per la siccità. Il provvedimento era atteso per il 5 agosto, ma poi è stato ancora rimandato. La richiesta era stata avanzata dal presidente Toti con 10 milioni di euro di interventi condivisi con gli enti gestori del servizio idrico integrato, tra cui la posa o sostituzione di tubazioni, lavori per l’interconnessione di reti, il potenziamento degli impianti, ripristino di pozzi, effettuazione di trasporti con autobotti, installazione di serbatoi provvisori, la realizzazione di mini invasi. La settimana scorsa il presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola aveva avvertito che la situazione era sul punto di aggravarsi, con una possibile “estensione delle fasce di popolazione interessate da cali di pressione o interruzioni idriche”.