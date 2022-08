Aggiornamento ore 10.45 – Secondo quanto raccolto sul posto da Genova24, il presidio dovrebbe durare circa fino alle 11, quando i lavoratori in corteo torneranno verso la fabbrica.

Genova. Il corteo dei lavoratori Ansaldo, dopo aver attraversato Sampierdarena partiti dagli stabilimenti di Certosa, ha deviato il suo percorso andando verso il casello autostradale di Genova Ovest di fatto bloccandolo.

Si registrano quindi disagi per la circolazione e la viabilità con code sia in ingresso che in uscita dello svincolo della A7, e congestionamenti anche nella tratta urbana.

I lavoratori stanno presidiando lo svincolo in entrambe le carreggiate e non è al momento ancora chiaro per quanto. Per evitare criticità il presidio si è spostato all’ombra, facendo passare le auto rimaste bloccate al sole.