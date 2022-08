Il Bogliasco cala il poker: ecco Anastasia Riccio

Bogliasco. Il Bogliasco cala il poker sul tavolo del mercato, assicurandosi le prestazioni di un’altra giovane e promettente atleta. Ad approdare in riva al Golfo Paradiso per andare a rinforzare la formazione di Mario Sinatra in vista del prossimo campionato di Serie A1 è questa volta Anastasia Riccio.

Centroboa classe 2003, svedese per parte di mamma tanto da essere nata nella penisola scandinava ma campana a tutti gli effetti, Riccio arriva dalla Vela Ancona dove ha disputato le ultime due stagioni nel massimo torneo nazionale. Le sue radici agonistiche affondano però nel Volturno, club che l’ha vista emergere fin da adolescente schiudendole le porte delle varie nazionali giovanili azzurre.

“Arrivo a Bogliasco con un mix di emozione e di orgoglio – racconta Anastasia -. Sensazioni che derivano dalla consapevolezza di entrare a far parte di un grande club e di poter essere allenata da un allenatore del calibro di Mario Sinatra. Ciò è senza dubbio gratificante ma è richiederà da parte anche un impegno estremo. Cosa che sono disposta a garantire. Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità e anche l’Ancona, per le due stagioni passate mi hanno permesso di mettermi in luce ad alti livelli. Sono consapevole di entrare a far parte di un gruppo di atlete molto giovani ma anche altrettanto valide e sono convinta che tutte assieme riusciremo a fare grandi cose”.

Esattamente come gli altri tre nuovi acquisti del Bogliasco (Uccella, Di Maria e Spampinato), anche il nome Riccio è stato indicato alla società da Sinatra. “Con l’arrivo di Anastasia – ammette il tecnico biancazzurro – possiamo dire di aver completato l’organico in vista della prossima stagione. Ora abbiamo una squadra competitiva e con diverse soluzioni. Come ho già detto in precedenza, sono convinto che queste ragazze ci faranno divertire. Quanto ad Anastasia, ho avuto modo di parlare con lei nei giorni scorsi e mi è parsa una ragazza seria e determinata a migliorarsi. Di certo non viene in Liguria in vacanza o per fare un’esperienza fine a se stessa. Lo farà per crescere insieme a noi, coniugando sport e impegni scolastici”.