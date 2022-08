I funerali di Camillo Arcuri, ad Albaro l’ultimo addio al decano del giornalismo genovese

Genova. Il giornalismo “ancien regime” genovese si è stretto intorno al decano Camillo Arcuri, scomparso il 22 agosto all’età di 92 anni. Stamani, alle 11,45, nella chiesa di Nostra Signora del Rosario, in Albaro, si sono tenuti i funerali del giornalista e scrittore genovese. Accanto ai famigliari ed i molti amici, numerosi nomi noti del giornalismo genovese e ligure: da Franco Manzitti, ex caporedattore de “la Repubblica”, a Aldo Repetto, ex caporedattore di “Ansa Liguria”, Renzo Cerboncini, ex cronista de “la Repubblica” e “Rai2, Domenico Ravenna, ex corrispondente dalla Liguria de “Il Sole 24 Ore”, Anna Pisani e Marcello Zinola de “Il Secolo XIX”, Ivo Carezzano, ex vice direttore de “Il Messaggero”. E molti altri.

Accanto a loro l’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova Giovanni Novi, il fondatore dell’Associazione “Gigi Ghirotti” Franco Henriquet, l’avvocato Dario Rossi, suo ex studente all’Università. Rose rosse e blu sul feretro.

Al termine della celebrazione il feretro è stato trasferito da personale di A.Se.F. del Comune di Genova al cimitero di Staglieno, per la cremazione.