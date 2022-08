Grave incidente tra lungomare Canepa e la Guido Rossa, strada chiusa in direzione ponente

Genova. Un grave incidente stradale si è verificato dopo le 19 di questa sera tra lungomare Canepa e via Guido Rossa, sulla rampa di accesso ascendente, in direzione di Cornigliano. La strada è stata momentaneamente chiusa dalla polizia locale per consentire i rilievi.

Si è trattato di uno scontro tra due scooter. Due le persone ferite ma fortunatamente l’iniziale codice rosso si è trasformato in codice giallo all’arrivo in ospedale quindi non rischiano la vita.

Sul posto automedica del 118, pubbliche assistenze e, appunto, la polizia locale con due pattuglie anche per regolare il traffico.