Giornata dello sport, torna a Sestri Levante dopo due anni di stop

Sestri Levante. È fissata per domenica 11 settembre la Giornata dello sport che torna dopo lo stop causato dalla pandemia con una formula rinnovata, organizzata dal Comune di Sestri Levante, coordinata dal Consigliere con delega allo Sport in collaborazione e coordinamento con le associazioni sportive del territorio.

“Una grande festa che coinvolgerà tutta la città, per promuovere l’attività sportiva e ribadire l’importanza che lo sport ha nelle nostre vite, sia per il benessere psicofisico che come strumento capace di trasmettere valori importanti – commenta la sindaca di Sestri Levante – Ringrazio il Consigliere per l’idea, gli uffici comunali e Mediaterraneo servizi per l’organizzazione dell’evento e, ovviamente, tutte le associazioni sportive del territorio che hanno risposto alla chiamata e che, con grande entusiasmo, hanno dato la propria disponibilità a partecipare a questa giornata”.

Domenica 11 settembre, a partire dalle 10, in diversi luoghi del centro cittadino, bambini e adulti potranno conoscere le realtà sportive di Sestri Levante, prendere informazioni sulle attività che è possibile praticare sul territorio e, in molti casi, provare i diversi sport o vedere atleti e appassionati cimentarsi nella propria specialità.

Una giornata di divertimento, di giochi e di emozioni con oltre 21 associazioni presenti: basket, pallavolo, calcio ma anche danza, tennis, ginnastica ritmica, judo e karate, atletica, bici, il tiro con l’arco, il pattinaggio e gli sport acquatici.

Una vetrina per le tante associazioni sportive ma anche una bella occasione per chi vive nel territorio per scoprire tutte le opportunità che Sestri Levante offre dal punto di vista sportivo.

Dichiara il Consigliere con delega allo sport: “Sono felice di questo evento che, all’inizio delle varie attività sportive sul territorio, può essere una ulteriore possibilità per avvicinare bambini e ragazzi a conoscere e scoprire tantissimi sport e una vasta offerta di attività data dalle numerose associazioni che a Sestri si impegnano con dedizione e capacità.

La giornata vuole unire ancora di più la città e tutto il tessuto sociale al mondo dello sport che, dopo la pandemia, ha necessità e bisogno di tornare ad luogo di crescita e risorsa di vita per i tanti giovani che vivono queste realtà. Ringrazio tutte le associazioni che hanno aderito con entusiasmo all’idea, l’ufficio sport e Mediaterraneo che mi hanno supportato e hanno condiviso con l’amministrazione la realizzazione di questo evento”.