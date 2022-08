Giampaolo pre Atalanta: “Speriamo di fare un bel regalo ai tifosi per i 76 anni della Sampdoria”

Bogliasco. Domani alle 18:30 è già campionato. Debutto casalingo per la Sampdoria contro l’Atalanta e Marco Giampaolo coglie l’occasione per l’auspicio di un regalo di compleanno con un giorno di ritardo alla sua Samp (oggi ricorre l’anniversario numero 76 della fondazione): “Nel mese di agosto i grandi compiono gli anni: io, la Sampdoria. A parte gli scherzi, con l’Atalanta vogliamo fare una bella partita, provare a fare risultato e partire con il piede giusto per farci un regalo e poter festeggiare insieme ai nostri tifosi”.

L’occasione è anche quella di fare un piccolo bilancio del pre-campionato: “La squadra fino ad oggi ha lavorato sempre bene – commenta Giampaolo – dal ritiro a questa mattina. Poi ci sono le partite da giocare, alcune le abbiamo giocate meglio, altre meno bene, ma fa parte del gioco. Arriviamo così questa gara molto importante con l’Atalanta, la prima, una squadra da cui non sai mai cosa aspettarti, che è difficile da affrontare al di là delle incognite che la prima giornata riserva. Contiamo di fare una bella partita, un buon risultato e di partire con il piede giusto, al netto di ciò che la prima può rappresentare per noi e per loro”.

No comment sul mercato che ha visto alcuni pezzi pregiati in uscita: “Io del mercato oggi non parlo, è l’ultima cosa che mi passa per la testa, penso ad andare a giocare con i calciatori che ho avuto fino a oggi”. E proprio sui calciatori a disposizione si intreccia anche la possibilità di utilizzare due moduli diversi in questa stagione, con l’opzione 4-1-4-1 (4-5-1) oltre al classico rombo 4-3-1-2: “Quest’anno ho una rosa con cui poter interpretare due sistemi o due tipi di organizzazioni diverse e la contestualizzerò a seconda degli avversari, della loro fisicità, del momento del campionato, oggi abbiamo una fotografia, fra una settimana un’altra eccetera”.

Sicuramente c’è attesa per capire che tipo di campionato farà Fabio Quagliarella, ormai alle soglie dei 40 anni: “Fabio è ancora più maturo, sereno, sa che ha un compito importante che non è solo quello di far la chioccia tra virgolette, ma anche quello tecnico. Ha una responsabilità anche Fabio”.

Questi i convocati per la partita

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, De Luca, Gabbiadini, Quagliarella.