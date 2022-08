Genova “invasa” dai croceristi: +330% di transiti rispetto al 2021 e il prossimo mese altre 30 maxi navi

Genova. Sono lontani i tempi in cui ad agosto la città si svuotava. In questi giorni è sotto gli occhi di chiunque quanto il centro di Genova sia affollato di turisti provenienti da altre regioni italiane e dall’estero: gruppi di persone con zainetti, visiere e bastoncini da passeggio – per affrontare i saliscendi della Superba e i suoi vicoli – ma anche molte famiglie, coppie, giovani e meno giovani, cicloturisti e backpackers, ce n’è per tutti i gusti.

E’ però innegabile che la tipologia di turista più presente sia il crocerista. Parte, spesso, di una comitiva con tanto di guida privata, a bordo di pullman e trenini e risciò per i giri della città, meno sovente si inoltra solitario tra centro storico e alture, ma sicuramente per gli esercizi che hanno scelto di restare aperti ad agosto una vera e propria “manna dal cielo”.

Anche i numeri parlano di un boom di croceristi a Genova, per lo meno in paragone rispetto al 2020, annus terribilis del Covid, e anche al 2021. A confermarlo è Edoardo Monzani, presidente di Stazioni marittime: “Nei primi sette mesi del 2022 abbiamo avuto un aumento del 338% di croceristi rispetto al 2021, cifra che sale al 674% se si parla di transiti, in numeri assoluti sono 423mila croceristi nel 2022 a fronte dei 96mila del 2021”.

Se ci sembra un’invasione, però, significa che nel biennio della pandemia ci siamo disabituati a vedere la città piena di visitatori. Nel 2019, il pre-Covid, Genova aveva segnato un record di 1 milione e 350mila croceristi, con un aumento del 33% rispetto all’anno precedente. Basti questo per capire quanto è stata forte, per il settore, la battuta d’arresto legata all’emergenza sanitaria.

Ma uno dei motivi per cui i croceristi sono così “tanti” è che, rispetto al passato, sono più numerosi quelli che scelgono di restare a Genova per il loro giorno a terra o, più raramente, per qualche giorno in più prima della partenza o dopo la fine della crociera. La “città d’arte” sta iniziando a scalzare altre mete, come le 5terre – prese d’assalto e non semplici da raggiungere per i treni sempre sold out – o gli outlet dell’oltregiogo.

Da migliorare, appunto, la potenzialità di spesa di questa tipologia di turista. Trovare il modo per farlo restare tre notti anziché due e due anziché una, oppure dargli il motivo per tornare fuori stagione, è la strategia che il marketing territoriale deve portare avanti, insieme a tutti gli operatori, per evitare il classico “mordi e fuggi”.

A ingannare l’occhio, se così si può dire, anche il fatto che sempre a Genova sia stato registrato un aumento, a luglio, di tutti i turisti, specialmente gli stranieri, anche rispetto al periodo pre Covid. Secondo i dati dell’osservatorio regionale nel capoluogo ligure, a fronte di un +13,28% di presenze complessive a luglio di quest’anno rispetto a luglio del 2019 (+8,31% arrivi), le presenze straniere sono aumentate dell’11,74%.

Bene anche nel resto della Liguria. I dati sul traffico passeggeri – non solo crociere ma anche traghetti – a luglio confermano l’andamento di stagione, attendendo poi quelli agostani: nei Ports of Genoa (Savona e Vado comprese) sono stati “movimentati” quasi 786 mila passeggeri (+60,5% rispetto allo stesso mese del 2021 e +13,0% rispetto al 2019). Per quanto riguarda i dati progressivi dei primi 7 mesi, le rilevazioni dei passeggeri dei traghetti si attestano a 1.243.850 unità (+60,2%), mentre quelle dei croceristi hanno raggiunto quasi 596 mila unità (+321,5%).

E a settembre il trend non si fermerà: “Nel prossimo mese, storicamente non certo di altissima stagione, avremo in porto a Genova altre 30 crociere”, sottolinea Monzani.

L’andamento dei traffici è stato commentato positivamente dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Dopo gli anni difficili della pandemia, questa è l’estate della ripartenza della Liguria e del Paese, con i nostri porti che si confermano sempre più competitivi nel Mediterraneo e in Europa”.