Genova: a Ferragosto boom di turisti, tra gli stranieri prevalgono i francesi

Genova. Il capoluogo ligure a Ferragosto ha fatto il pieno di turisti italiani e stranieri e convalida il trend in crescita iniziato lo scorso anno, registrando un significativo incremento di presenze rispetto al 2019, considerato l’anno d’oro del turismo genovese.

“Nella settimana dal 15 al 21 agosto la presenza media di turisti che hanno pernottato nella nostra città ha toccato la punta del 92,6 per cento contro l’89.2 del 2021 e del 2019, risultati che parevano imbattibili – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Genova – i visitatori italiani si sono attestati attorno al 36 per cento, un dato che evidenzia il ritorno degli stranieri i quali, come nel periodo pre Covid, hanno rappresentato oltre la metà degli ospiti. La parte del leone la fanno i francesi, 16.6 per cento, seguiti dai tedeschi, 7.6 per cento, e dai turisti provenienti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, rispettivamente 3.9 e 3.4 per cento. Le presenze dai Paesi Bassi hanno invece raggiunto il 3.4 per cento del totale”.

Grande affluenza anche agli Iat del Porto Antico, di via Garibaldi e della Stazione Marittima, che sono stati presi d’assalto dai turisti per conoscere le principali attrazioni e le esperienze da vivere nell’agosto genovese. Ancora una volta, il dato complessivo dei contatti evidenzia una netta crescita (+10.39 per cento) rispetto al 2019, con un incremento di circa il 2 per cento dei turisti italiani e dell’8 per cento di quelli stranieri.

Anche in piena estate Genova si conferma come città d’arte: nella sola giornata di Ferragosto i musei civici hanno oltrepassato le 2.000 presenze, raggiungendo quota 10mila nell’intera settimana.

“Diversi tour operator hanno inserito la destinazione Genova tra le 15 mete turistiche europee più interessanti. Un posizionamento più che soddisfacente, che premia il lavoro di promozione messo in campo dal Comune in sinergia con Camera di Commercio e con le associazioni degli albergatori – dice ancora l’assessore al Turismo – ora guardiamo all’autunno, che si preannuncia ricco di eventi a forte interesse turistico. Penso al Salone Nautico, ai Rolli Days, alla mostra di Rubens, dal 6 ottobre a Palazzo Ducale, al match di rugby Italia – Sud Africa, in programma a Genova il 19 novembre e alle iniziative sul Natale, con Genova European Capital of Christmas 2022”.