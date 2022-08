Genoa, visite mediche per Aramu. Mercato ancora frizzante tra Puscas e l’idea Strootman

Genova. Mattinata di visite mediche per Mattia Aramu alla Casa della Salute di Multedo. Il centrocampista è arrivato al Genoa dopo una lunga trattativa con il Venezia, che ha tirato la corda per questioni economiche.

Il ventisettenne centrocampista offensivo, che ha firmato un triennale, è già a disposizione di mister Blessin. Lo scorso anno ha giocato 32 gare segnando 7 reti. Trequartista molto tecnico, mancino, ha nel dribbling e nella capacità di inserimento le sue armi migliori. Può ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo.

Non sarà l’ultimo acquisto dei 777 Partners: in dirittura di arrivo la trattativa per George Alexandru Puscas, calciatore rumeno, attaccante del Reading e della nazionale, l’anno scorso in forza al Pisa, prossimo avversario dei rossoblù. Per lui pronto un prestito con obbligo di riscatto. Puscas ha 26 anni, una certa stazza fisica (è alto 1,88) e in serie B ha disputato 103 partite segnando 34 reti. Ha nel gioco aereo uno dei punti di forza. Anche lui è duttile e può adattarsi a giocare in diverse posizioni offensive.

L’ultima novità, secondo il sito dimarzio.com, è però il ritorno di Kevin Strootman: l’olandese era stato sei mesi al Genoa nel 2021 in prestito dal Marsiglia, una delle pedine determinanti per la salvezza. L’anno scorso era al Cagliari, ma non ha giocato molto causa infortuni. Strootman non ha mai nascosto la sua volontà di restare al Genoa nell’estate 2021, ma la gestione Preziosi aveva altre idee. Rumor di mercato parlavano di Strootman proposto anche alla Roma, visto che a Marsiglia ormai è da tempo di troppo, ma le voci sono state a quanto pare smentite.

Con l’arrivo di Puscas probabile il movimento in uscita di Kallon, che dovrebbe andare al Verona in prestito con diritto di riscatto.