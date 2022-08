Genova. Grande cornice di pubblico ai Giardini Luzzati per la festa di presentazione della terza maglia del Genoa.

Modello speciale per la terza maglia il rapper Bresh, autore del brano “Ho un guasto d’amore“, diventato la colonna sonora della campagna abbonamenti rossoblù e una sorta di inno per la tifoseria. La maglia è ispirata all’architettura dello stadio Ferraris.

La Società ha comunicato nell’occasione il raggiungimento dei 20 mila abbonati.

Dj set di Walter Fargetta, dallo sponsor Radio 105, ad aprire l’evento alle 18, poi la presentazione della squadra femminile, la più giovane della serie B come età media, con Andres Blazquez, a.d. del Genoa, che ha invitato tutti a partecipare all’esordio delle ragazze, il 18 settembre.

E proprio Blazquez, a margine dell’evento, ha commentato l’affetto del pubblico, ma non solo: “Ci sono ancora tre giorni per fare gli abbonamenti, sono molto contento di aver raggiunto questo risultato. Sul calcio femminile non abbiamo avuto dubbi a investire, è nostro obiettivo puntare anche su quello”.

La Serie B non è uno scherzo e Blazquez ne è consapevole: “Sarà un campionato lungo, duro, ma abbiamo fatto una squadra per andare in A. Avrei voluto fare anche i due punti persi in casa, ma siamo i primi insieme all’Ascoli. L’importante è lavorare forte, il campionato è appena cominciato”.

Mancano due giorni alla fine del calciomercato e l’a.d. rossoblù diventa sibillino sull’effettiva possibilità di muoversi ancora sul mercato: “Rimangono due giorni, chissà… tutto può succedere“.