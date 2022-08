Genoa, qualcosa è cambiato. Blessin: “Coda fa migliorare anche i compagni”

Genova. Qualcosa è cambiato: passaggi precisi, gioco di squadra, fase offensiva efficace, qualità tecniche fino a tre mesi fa nascoste da qualche parte. Il Genoa involuto dell’anno scorso avrebbe faticato contro questo Benevento, invece si è visto a un Grifone padrone del campo, anche se mister Blessin in conferenza stampa è quasi più arrabbiato per i gol subiti che per la buona prestazione del suo Genoa contro il Benevento in Coppa Italia: passaggio del turno con il punteggio di 3-2.

A metà tra l’inglese e l’italiano il mister rossoblù commenta: “Mi fa arrabbiare questo, dovevamo essere più furbi visto che nel primo tempo avremmo potuto segnare più gol. Non siamo stati sul pezzo nei momenti giusti. Dobbiamo parlarne in allenamento”.

Stare coi piedi per terra e lavorare, predica Blessin che fa anche qualche battuta sulle percentuali di rosa completata: “Se vi dico 70% o 80% siete contenti?”. C’è margine di miglioramento per l’allenatore, sia per quanto riguarda la compattezza, sia sul controllo di palla e sull’impostazione del gioco. Rispetto al pre-campionato è ora più facile capire a che punto è la squadra, anche se non lo dice chiaramente. Squadra che ha saputo gestire la pressione di giocare una partita dentro o fuori, senza gambe tremanti.

Non ama parlare dei singoli, ma Blessin sottolinea le qualità di Coda: “Ci dà momenti più speciali, fa migliorare i compagni di squadra e questo è quello di cui abbiamo bisogno”. La fase offensiva è cambiata radicalmente, con i giocatori che si cercano e si trovano in un dialogo e movimento continuo. Occorrerà capire come agiranno contro squadre più chiuse.

Intanto, per ora, non è previsto riposo dagli allenamenti. Atleticamente i giocatori sono già sembrati in forma, affrontando bene il gran caldo, anche se i nazionali sono arrivati due settimane dopo.

La preparazione forse è stata anche studiata per una partenza importante, visto che anche Blessin sottolinea come già dalle prime sei partite si vedrà che tipo di campionato sarà, viste le avversarie subito ostiche all’avvio.