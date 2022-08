Genoa, entusiasmo in vista dell’inizio di stagione: esaurito il settore ospiti a Venezia

Genova. Prosegue la marcia di avvicinamento del Genoa all’esordio stagionale ufficiale in Coppa Italia contro il Benevento. Ieri pomeriggio il test contro la Carrarese è terminato 9-1 (doppietta di Ekuban, reti di Badelj, Portanova, Dragusin, Coda, Favilli, Yeboah e Jagiello).

Va avanti a spron battuto la campagna abbonamenti, che ormai ha superato quota 16 mila e il settore ospiti di Venezia-Genoa, debutto in campionato, è già esaurito dopo solo due giorni di vendita, con possibilità per i tifosi rossoblù di acquistare i settori Distinti laterali settore 6 e 7.

Un entusiasmo che implica anche una responsabilità non da poco per la Società e i giocatori. La promessa di tornare in Serie A al primo tentativo è stata fatta al momento della retrocessione e i tifosi hanno dimostrato di crederci. Merito della nuova proprietà anche l’aver riportato allo stadio i giovanissimi, garantendo quel ricambio generazionale nelle presenze che non si vedeva da anni.

Prosegue anche l’inserimento dei dirigenti genoani nelle cariche direttive di serie B: al presidente Zangrillo, entrato nel consiglio direttivo, si aggiungono, come da comunicato ufficiale della lega, Flavio Ricciardella sia nella commissione Marketing, ricavi e diritti audiovisivi, sia in quella Licenze nazionali e stabilità di sistema, mentre Andres Blazquez è stato nominato nella commissione Diritti internazionali.

Intanto sono usciti altri orari delle partite di Serie B: Genoa-Parma si giocherà sabato 3 settembre alle 16:15, Palermo-Genoa venerdì 9 settembre alle 20:30, Genoa-Modena sabato 17 alle 16:15.