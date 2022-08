Genoa, ecco la seconda maglia 2022/2023: la fascia rossoblù diventa diagonale

Genova. Dopo avere svelato la prima divisa rossoblù firmata Castore il Genoa ha presentato sui social la seconda maglia per la stagione 2022/23. Con una novità subito evidente: la fascia rossoblù su fondo bianco quest’anno sarà obliqua (anziché orizzontale, come vorrebbe la tradizione).

Il set fotografico è una nave da crociera Msc nel porto di Genova, visto che la compagnia sarà uno degli sponsor della squadra nel campionato ormai alle porte. Marchio che compare in evidenza sulle divise insieme a quello di Radio 105 che ha preso il posto dello stemma societario al centro della divisa away.

Il grifone compare stilizzato in bianco nella parte alta in corrispondenza del cuore sopra la scritta “Genoa 1893”. A impreziosire la casacca una frase sotto il colletto posteriore: “Dall’inizio, per sempre”, slogan scelto anche per la campagna abbonamenti.

Del resto non è la prima volta, nella storia recente, che la fascia rossoblù assume collocazioni diverse: nella stagione 2020-2021 era verticale e centrale, mentre nell’ultimo campionato in serie B prima della promozione (2006/07) si era spostata sul fianco destro.