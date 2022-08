Genoa, Coda aspetta il suo partner: Aramu in dirittura d’arrivo

Foto dal profilo Instagram del calciatore

Genova. Si mormorava ormai da qualche settimana la possibilità di vedere Mattia Aramu in rossoblù, anche se le contendenti non sono di certo mancate. L’Empoli in Serie A e il Cagliari su tutte in cadetteria. Tuttavia, prima di affondare il colpo, avrebbero dovuto attendere l’uscita di alcuni elementi.

Il Genoa necessitava sia di un innesto di qualità, così da metterla a disposizione alle marcature di Massimo Coda, sia di cessioni per sfoltire la rosa dagli esuberi. E con il Venezia è nata una trattativa che segue alla lettera il detto “prendere due piccioni con una fava”.

Secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe stato travato l’accordo totale tra i club per l’approdo in Liguria di Aramu: ai lagunari andrà il cartellino del difensore Antonio Candela più un conguaglio di circa 2.5 milioni. Il giocatore dovrebbe arrivare a Genova dopo il primo match di Serie B che vedrà affrontarsi proprio le due compagini.

Successivamente le parti si rincontreranno per trattare nuovamente insieme: in ballo stavolta il prestito di Gabriel Charpentier.

UN COLPO CHE SPOSTA GLI EQUILIBRI

Contro il Benevento erano emersi diversi aspetti positivi, ma c’era ancora l’idea che al Genoa mancasse ancora qualcosa. Qualcuno che facesse da collante nel reparto avanzato, portando qualità per valorizzare anche il lavoro di Massimo Coda, giocatore di categoria che è stato preso per due obiettivi: segnare e portare il Grifone nuovamente in Serie A.

Si sono fatti i nomi di Nicola Sansone e, addirittura, quello di Stephan El Shaarawy. Il nodo ingaggio sarebbe stato difficile da sciogliere, allora è arrivata la soluzione alternativa (che tale non sembrerebbe). Si vocifera di uno stipendio da 800 mila euro l’anno, 50 mila in più del suo prossimo nuovo “partner in goal”. Insomma, uno sforzo economico importante per un calciatore che serviva come il pane alla causa rossoblù, proprio per le motivazioni sopra citate.

Torinese e cresciuto con la maglia granata, Aramu è stato uno dei più positivi durante l’annata dei lagunari in Serie A. Probabilmente lui aspettava un’offerta da quella categoria, ma il progetto Genoa punta a raggiungerla a breve e mettere su le basi per alzare il livello di competitività.

Si attende l’ufficialità, ma sembra dato per fatto l’acquisto che fa da punto esclamativo alle ambizioni rossoblù.