Genoa, Blessin analizza la vittoria di Venezia: “Buon primo tempo, ma c’è da lavorare”

Venezia. Sabato sera allo stadio Pier Luigi Penzo è andata in scena Venezia-Genoa, gara valevole per la prima giornata della nuova edizione del campionato di Serie B. Al termine di un match combattuto a spuntarla è stato il Grifone guidato da Alexander Blessin, tecnico tedesco il quale ha dunque potuto festeggiare la seconda vittoria consecutiva successivamente al passaggio del turno ottenuto in Coppa Italia ai danni del Benevento.

Un inizio di stagione esaltante quindi per i rossoblù, pronti ora ad affrontare nuovamente la squadra allenata da Fabio Caserta per confermare le buone impressioni lasciate trasparire durante le prime uscite stagionali. A frenare gli entusiasmi concentrandosi principalmente sugli aspetti considerati da migliorare è stato lo stesso Blessin, intervenuto così in conferenza stampa: “Penso che la squadra abbiamo disputato un buon primo tempo, abbiamo lavorato molto sulle seconde palle trovando degli ottimi movimenti. Nella ripresa invece il Venezia è riuscito a metterci in difficoltà soprattutto in occasione dei primi 20 minuti. Abbiamo sprecato alcune occasioni per chiudere la gara soffrendo molto sulle palle inattive, da questo punto di vista dovremo sicuramente migliorare”.

Successivamente l’intervistato ha sottolineato l’importanza dell’aver esordito con una vittoria, il tutto nella speranza di raggiungere al più presto il 100% della condizione: “C’è ancora molto da lavorare, al momento siamo all’80%. Per i tifosi penso comunque che sia stata una bella serata, con loro c’è un feeling davvero speciale”.

Infine non sarebbe potuto mancare un riferimento a Mattia Aramu, giocatore per il quale Blessin non ha nascosto il proprio gradimento: “Attualmente è un giocatore del Venezia, ma parlando con la società è emersa la volontà di effettuare un altro acquisto nel reparto avanzato, vedremo cosa succederà”.

Sì è conclusa in questa maniera l’intervista del tecnico tedesco, allenatore sicuramente già focalizzatosi sul match al Ferraris contro il Benevento di sabato prossimo.