Genoa-Benevento in diretta testuale: traversa di Coda (0-0)

Genova.

16′ Salvataggio di Letizia, che toglie una palla pronta per essere spinta in rete nell’area piccola da Portanova: palla in angolo

14′ Genoa in pressione: sono due consecutivi i calci d’angolo guadagnati, anche se non sfruttati

7′ Ancora Coda protagonista, discesa centrale, un po’ egoisticamente tenta il sinistro rasoterra, ma il tiro è debole e Paleari blocca

2′ Traversa di Coda! Servito da Portanova, l’attaccante non ci pensa due volte e con una botta di destro in diagonale colpisce il legno

1′ Partiti. Palla al Benevento.

Giornata caldissima al Ferraris dove sta per cominciare la partita tra Genoa e Benevento, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Martinez preferito a Semper in porta, solo due nuovi innesti oltre al portiere rispetto alla formazione dell’anno scorso: Coda e Dragusin.

Ecco le formazioni:

Genoa: Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson; Ekuban, Coda

Allenatore: Blessin

A disposizione: Semper, Vodisek, Czyborra, Melegoni, Vogliacco, Favilli, Candela, Yeboah, Jagiello, Cassata, Besaggio, Yalcin, Masini, Kallon, Galdames.

Benevento: Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Koutsoupias, Viviani, Acampora; Vokic, Forte, Improta.

Allenatore: Caserta

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Masciangelo, Karic, Tello, Farias, Thaim, Insigne, La Gumina, Ionita, Talia, Sanogo, Barba, Capellini.

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: