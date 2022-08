Il Genoa non fa breccia nel muro del Benevento, la prima al Ferraris finisce 0-0

Genova. Finisce 0-0 la partita tra Genoa e Benevento. Nonostante le tante occasioni create dai rossoblù non si sgretola il muro creato da Caserta, che ha puntato tutta la partita sul blocco delle fonti di gioco della squadra di Blessin. Il Genoa ha affrontato la partita con grinta, ma pesa, sull’economia della partita, un rigore su Portanova poi annullato dal var. Paleari, il portiere delle “streghe” protagonista diverse volte, salvando prima su Badelj, poi su Pajac e Yalcin. Di Gudmundsson le altre iniziative pericolose non concretizzate. Il Benevento si è fatto vedere davvero poche volte dalle parti di Martinez, cercando di fare male in ripartenza. La difesa genoana ha comunque disinnescato senza troppa fatica i tentativi ospiti.

93′ Jagiello guadagna un corner, sugli sviluppi fallo su Paleari in uscita. Regge il muro del Benevento.

92′ Ammonito Yeboah

90′ Saranno cinque i minuti di recupero

90′ Paleari dice no anche a Yalcin con un volo a disinnescare un tiro angolato

89′ Altro cambio nel Genoa: Ilsanker rileva Bani

86′ Nel Genoa fuori Coda per Yalcin

85′ Ancora Gudmindsson fa e disfa: accelerazione fulminea in area di rigore, ma invece che tirare subito attende troppo e il suo tentativo viene murato dai difensori del Benevento

80′ Ancora un cambio nel Benevento: fuori Masciangelo per Foulon

76′ Nel Benevento fuori Acampora per Tello

74′ Incredibile occasione Genoa: Gudmundsson accelera e brucia il diretto avversario, entra in area e invece di tirare in porta serve Yeboah, che era in fuorigioco, la cui rete diventa doppiamente dubbia perché la palla viene respinta da Barba quando ormai sembrava aver oltrepassato la linea di porta.

73′ Erroraccio di Martinez in disimpegno, per sua fortuna il Benevento non ne approfitta, con Viviani che spara fuori

71′ Ancora occasione per il Genoa: cross di Jagiello e Yeboah solo in area svirgola di testa il pallone sbagliando tutto

69′ Coda! Sugli sviluppi del corner la palla come un flipper in area di rigore viene sputata fuori dove c’è Coda, ancora una deviazione sul tiro diretto in porta e palla ancora in angolo

68′ Pajac! Ancora un tiro dalla distanza del Genoa, stavolta nello specchio. Paleari ancora decisivo devia in angolo

66′ Hefti verticalizza per Yeboah, ma il destro in diagonale in corsa è debole e facile preda di Paleari

64′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Portanova per Jagiello ed Ekuban per Yeboah

63′ Frendrup senza tanti fronzoli tenta il tiro dai venti metri: potente ma alto di poco

62′ Ammonito Portanova, che si spende bene il giallo per evitare una ripartenza pericolosissima del Benevento con Masciangelo

57′ Gran botta dalla distanza di Letizia che finisce fuori di pochissimo

50′ Occasione Genoa: Paleari vola su un destro angolato di Badelj dopo un’altra azione corale rossoblù. Palla in angolo, poi non sfruttato

46′ Si riparte senza cambi. Palla al Benevento.

Primo tempo tra Genoa e Benevento che termina sullo 0-0, con la squadra di Blessin che si è vista annullare dall’arbitro Pezzuto prima una rete per fuorigioco e poi, dal var, un calcio di rigore su Portanova che sembrava netto a velocità normale. Genoa che fa la partita, Benevento disposto molto bene in campo da Caserta per bloccare le principali fonti di gioco rossoblù, soprattutto centrali. Gudmundsson, Ekuban e Portanova quelli che per ora riescono a smarcarsi con più facilità. Le condizioni del campo non aiutano. Prato del Ferraris ancora disastrato anche se meno spelacchiato rispetto alle precedenti partite.



46′ Corner guadagnato da Ekuban, Acampora devia il suo cross fuori. Il Genoa però non riesce a sfruttare

45′ Saranno due i minuti di recupero

43′ Break del Genoa, con Gudmundsson che va al cross. C’è Coda sul secondo palo, ma il numero nove preferisce il tiro di piede invece che il colpo di testa, con esito poco pericoloso. Palla sul fondo.

41′ Occasione Benevento: sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra doppia respinta di Frendrup su Viviani e Dragusin su Forte con palla in angolo.

39′ Ammonito Pajac, fallo su Letizia

38′ Colpo di testa di Viviani su calcio piazzato per il Benevento, Martinez blocca sicuro

32′ Ammonito Capellini

32′ Coda! Sinistro a giro che però non inquadra la porta al termine di un’azione corale con cambio di gioco da sinistra a destra

26′ Dopo aver rivisto l’azione Pezzuto dice di no. Nulla da fare.

23′ Calcio di rigore per il Genoa! Glik atterra Portanova lanciato da Coda. Pezzuto però viene richiamato dal Var



22′ Partita un po’ bloccata in questa fase, il Benevento copre bene il campo, il Genoa fatica a costruire, lo stato del terreno di gioco non aiuta e tradisce Badel in un paio di occasioni

15′ Ammonito Viviani, che aggancia da dietro Gudmindsson in corsa in fase di ripartenza

13′ Portanova riesce con la punta del piede a servire Coda che ha spazio per accentrarsi e provare il tiro. La palla gli resta schiacciata sull’interno e finisce fuori.

6′ Primo tiro del Benevento con il tentativo di Forte bloccato a terra da Martinez, durante l’azione problemi per Acampora. Gioco fermo per almeno un minuto

5′ Rete annullata al Genoa per fuorigioco sugli sviluppi del corner. Il cross di Portanova si trasforma in un tiro che beffa Paleari, ma Gudmundsson era in posizione irregolare

4′ Primo calcio d’angolo guadagnato dal Genoa

1′ Partiti. Palla al Genoa che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Debutto al Ferraris per il Genoa dopo l’esordio vittorioso a Venezia. Nessuna novità nella formazione scelta da mister Blessin che schiera il suo 4-2-2-2.

Prima della gara Massimo Coda è stato premiato come capocannoniere della serie B dell’anno scorso. Deposto anche un mazzo di fiori per il ricordo di Maurizio Marchi, scomparso proprio in questi giorni nel 2019.

Genoa: Martinez, Hefti, Bani (89′ Ilsanker), Dragusin, Pajac, Portanova (64′ Jagiello), Badelj, Frendrup, Gudmundsson, Coda (86′ Yalcin), Ekuban (64′ Yeboah).

Allenatore: Blessin.

A disposizione: Semper, Vodisek, Sabelli, Czyborra, Vogliacco, Cassata, Kallon, Galdames.

Benevento: Paleari, Capellini, Glik, Barba, Letizia, Karic, Viviani, Acampora (76′ Tello), Masciangelo (80′ Foulon), La Gumina, Forte.

Allenatore: Caserta.

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Farias, Thiam, Improta, Insigne, Talia, Pastina, Vokic.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Ammoniti: Pajac, Portanova, Yeboah (G); Viviani, Capellini (B)