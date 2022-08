Genoa, aspettando il Benevento si infiamma il fronte mercato: fatta per Aramu, si insiste per Puscas

Genova. Questa sera allo Stadio Luigi Ferraris il Genoa allenato da Alexander Blessin affronterà il Benevento di Fabio Caserta. Il Grifone è dunque atteso da un banco di prova importante, il suo esordio casalingo in campionato dopo quelli vincenti ottenuti in Coppa Italia e appunto alla prima partita disputata nella nuova edizione della Serie B.

Nel frattempo novità importanti arrivano dal mercato: Mattia Aramu infatti, successivamente ad una fase di stallo, sembrerebbe aver accettato l’offerta dei rossoblù, club pronto ora ad accoglierlo facendogli firmare un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Martedì potrebbe essere giorno delle visite mediche.

Oltre al trequartista del Venezia tuttavia c’è di più. Il Genoa infatti, come ufficializzato dalla Juventus in un tweet, ha acquisito le prestazioni sportive di Paolo Gozzi, difensore classe 2001 prelevato a titolo definitivo. Il ventunenne si prepara ora ad essere girato in prestito al Cosenza, questo successivamente all’esperienza dello scorso anno maturata in Spagna al Fuenlabrada (militante in Segunda División).

Per l’attacco infine resta aperta la trattativa con il Reading per Puscas, attaccante rumeno che lo scorso anno si è distinto indossando la maglia del Pisa. Sul fronte delle uscite il Verona sembrerebbe puntare su Yayah Kallon, attaccante classe 2001 che dunque potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto a favore della società scaligera.

In conclusione il Grifone dovrebbe confermare l’ottima sinergia di mercato con la Juventus cedendo ai bianconeri il giovane Michele Besaggio (si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto), centrocampista classe 2002 il quale verrebbe aggregato alla formazione Under23 dei torinesi.

Nel frattempo, in vista del match di questa sera contro il Benevento, Blessin ha rilasciato le classifiche dichiarazioni prepartita. L’attenzione da mantenere alta in vista di una gara difficile e la voglia di esordire al meglio di fronte ai propri tifosi i passaggi chiave di un’intervista ricca di spunti, un intervento in cui il tecnico ha poi elogiato svariati giocatori per l’impegno e la mentalità dimostrati.

Tutto è pronto dunque, alle 20:45 sarà il campo a parlare: il prepartita di Genoa-Benevento è già iniziato.