Genoa, Aramu e Puscas si presentano: “Ripagheremo il calore dei tifosi”

Genova. Mattia Aramu e George Alexandru Puscas, gli ultimi acquisti del Genoa, sono quasi sorpresi dall’affetto dei tifosi per le foto e le immagini di rito. Accolti con calore dai sostenitori rossoblù, soprattutto molto giovani, che hanno affollato l’area esterna al Ticket Store del Porto Antico, si sono dedicati agli autografi.

“Sono molto contento per il mio arrivo, per i nuovi acquisti, per la squadra che sto incominciando a conoscere − ha detto Aramu − siamo i favoriti e dobbiamo dimostrarlo sempre sul campo, ci aspetta un duro campionato e dobbiamo lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. Questo affetto strepitoso è unico, fa molto piacere, spero di ripagarlo con le prestazioni”.

Il fantasista arriva da Venezia, avversario anche quest’anno e si dice già pronto a scendere in campo: “Ho parlato con il mister, mi ha fatto un’ottima impressione. Oggi è solo il mio secondo giorno, avremo tempo. Il suo modulo mi piace, prevede ruoli in cui mi trovo bene, li ho fatti per tutta la carriera. Mi trovo bene in qualsiasi zona del campo, non ci sono problemi: trequartista, seconda punta, a destra, poi uno in campo si trova la posizione per far male all’avversario”.

Il campionato sarà duro, Aramu ne è consapevole: “Ho visto bene la squadra, in B è difficile vincere e occorre restare sempre concentrati”. Dello stesso avviso anche Puscas: “Quello di quest’anno sarà uno dei campionati più importanti di sempre, uno spettacolo”.

Anche l’attaccante rumeno è rimasto colpito dall’accoglienza: “Una bellissima sensazione, che vuoi avere sempre quando arrivi in una squadra e con questo calore le cose devono andare in grande. Mi aspetto di ripagare questa fiducia, darò tutto per questa piazza, poi il resto si vedrà dopo”.

Puscas si definisce più prima punta e in poche parole spiega perché ha scelto il Genoa rispetto alla concorrenza: “Quando arriva il Genoa, con questa piazza, obiettivo e progetto è normale che non ci sia nient’altro da dire. Quando ho visto l’interessamento ho detto subito sì, verrei subito”.

Ma Puscas ha un obiettivo di gol quest’anno? “Sì, ce l’ho, solo per me”. Non si sbottona.