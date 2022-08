Genoa, adesso è ufficiale: Mattia Aramu è rossoblù

Genova. La notizia di in men che non si dica, è stata definita nel tardo pomeriggio di ieri. In arrivo anche l’ex Inter Puscas, ma era un’altra la trattativa che ormai era discussa da diverse settimane. . La notizia di Strootman si è diffusa e,, è statanel tardo pomeriggio di ieri. In arrivo anche l’ex Inter, ma era un’altra la trattativa che ormai era discussa da diverse settimane.

Il collegamento Genova-Venezia era molto frequente, con una fumata che passava dal bianco al grigio, ma da pochi minuti il primo colore ha fatto definitivamente ogni dubbio: Mattia Aramu ha firmato per il Genoa, ora c’è l’ufficialità:

“Mattia Aramu è un nuovo calciatore del Genoa. Il giocatore arriva dal Venezia FC, club di cui ha vestito la maglia nelle ultime tre stagioni con 30 reti e 18 assist all’attivo tra Serie A e Serie B. Dopo essersi unito ai nuovi compagni, Aramu ha già svolto i primi allenamenti al Signorini. Benvenuto Mattia!

Aramu vi aspetta alle 18 al Ticket Office di via al Porto Antico 4!”

Un innesto di grande importanza per i piani di Blessin, che potrà contare su una spalla di ottima qualità per la finalizzazione di Massimo Coda. Occhio però, anche Aramu non sdegna la porta.

Allora tra qualche giorno la palla passerà nuovamente al campo e, con un reparto offensivo così, la trasferta di Pisa andrà affrontata con maggiore incisività.