Genoa: a una settimana dall’avvio ufficiale della stagione, il punto sul mercato

Genova. A una settimana dall’avvio ufficiale della stagione, con il match casalingo di Coppa Italia contro il Benevento, il Genoa ha ancora una situazione in movimento dal punto di vista del mercato, soprattutto in uscita occorrerà ancora uno sfoltimento della rosa in attesa di un paio di ulteriori innesti che completeranno la squadra.

Voci di mercato parlano di Cassata, Favilli e Czyborra in uscita. Diverse sono le squadre interessate ad Antonio Candela, difensore dell’under 21: Venezia, Sud Tirol e Spal.

Tra i nomi caldi in ingresso invece ci sono Tomas Suslov, 20 anni, nazionale slovacco del Groningen, un centrocampista che ama giocare sulla trequarti senza disdegnare la posizione di esterno, e Filip Szymczak, giovane punta polacca del Lech Poznan. Possibile scambio con il connazionale Alexander Buksa. Altro nome che compare spesso ormai da giorni è quello di Nicola Sansone del Bologna. In effetti un centrocampista offensivo che possa giocare anche in esterna è uno dei tasselli che ancora da sistemare e abbastanza importante.

Intanto oggi in gruppo rientrano Ilsanker e Sturaro.

Già sorteggiati i direttori di gara per la partita dell’8 agosto: l’arbitro sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Assistenti saranno Vecchi (Lamezia Terme) e Vono (Soverato), quarto uomo Fiero (sezione di Pistoia, Can C). Al var andrà Nasca (Bari), come assistente var ci sarà Longo (Paola).

La gara di Coppa Italia, inoltre, segnerà anche l’esordio del nuovo sponsor tecnico Castore.