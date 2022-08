Game over, l’azzardo divora ma “questa mano non te la giocare”: riparte la campagna di sensibilizzazione contro la dipendenza

Genova. È ripartita la campagna sociale contro il gioco d’azzardo “GAME OVER-L’azzardo divora”, a valle di un progetto di sensibilizzazione dei cittadini genovesi al fenomeno, da parte del Terzo Settore, in collaborazione con Regione Liguria, ALISA, ASL3, grazie ai fondi del Ministero della Salute.

In particolare, quest’anno un gruppo di ragazzi che frequentano il CEL Arianna (Centro di Educazione al Lavoro, gestito da Agorà Coop per il Comune di Genova) ha realizzato le fotografie scelte per la campagna, a seguito di un’attività informativa sul tema delle dipendenze.

Il loro coinvolgimento è stato utile a sviluppare una serie di concept, in parte suggeriti dalla Cabina di Regia sulla Comunicazione del progetto (CEIS Genova, Comunità di San Benedetto al Porto e Agorà), in parte elaborata dai ragazzi stessi.

Un mix di lavoro informativo e preventivo, allargato poi a una platea più vasta, attraverso una presenza on line di banner e spot. Le immagini utilizzate hanno a che fare con le mani: le mani con cui si tirano i dadi in aria, si scelgono le carte, si paga, si dà il due di picche al gioco! ecc. I messaggi abbinati sono: “Questa mano non te la giocare”, “Il gioco ti ha preso la mano”. Il senso della campagna è rimandare a numeri e sportelli di contatto. È importante sapere, infatti, che questa dipendenza si può sconfiggere, grazie all’aiuto di esperti di settore, contattando il numero 3756838122 o rivolgendosi agli sportelli territoriali presenti in città

Game Over – L’azzardo divora | Sportello di primo contatto (gameoverazzardo.org)

Questa è solo una delle tante attività che i partner coinvolti sviluppano con i diversi target di popolazione individuati: dalle donne all’attività in carcere, passando per il lavoro degli sportelli territoriali alle scuole. Le organizzazioni coinvolte in questo grande progetto sono: Afet Aquilone onlus, Agorà Soc.coop.soc., Associazione Comunità San Benedetto al Porto, Associazione Genitori Insieme OdV, Associazione Rete DanzaContempoligure, CEIS Genova – Cooperativa Sociale Centro di Solidarietà di Genova, Il Biscione scn, La Giostra della Fantasia soc.ccop.soc. Ma.Ris. Coop.soc, Minerva Onlus Coop. soc.

Lo scopo con cui è nato “Game over -L’azzardo divora” è quello di attivare una rete di servizi pubblici e del privato sociale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone colpite dalla dipendenza da Gioco d’Azzardo Patologico, informando le persone sui rischi correlati e sui servizi/sportelli a disposizione nei diversi territori cittadini.

Per approfondire il progetto: https://gameoverazzardo.org/