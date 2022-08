Fuochi di Recco per la ‘Nostra Signora del Suffragio’: torna la festa più amata con gli spettacoli pirotecnici sul mare

Recco. Recco si prepara ai festeggiamenti in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Agli eventi religiosi si affiancherà il ritorno dei tradizionali e grandiosi spettacoli pirotecnici sul mare, da sempre tra i momenti più attesi dell’estate recchelina, rimandati a causa dell’emergenza Covid. Dopo lo stop forzato di due anni, mercoledì 7 e giovedì 8 settembre Recco ritrova la sua festa patronale con tutti i suoi significati legati a una tradizione che deve essere difesa e consegnata alle nuove generazioni per non disperdere il senso di identità religiosa, storica e sociale.



Le manifestazioni hanno il patrocinio del Comune di Recco, di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Agenzia regionale “In Liguria”.



“Insieme vogliamo riscoprire lo spirito autentico della nostra festa patronale, come momento in cui la comunità tutta si aggrega – osserva il sindaco illustrando i dettagli della manifestazione – e si ritrova in una giornata dedicata al culto della nostra Suffragina che ha assunto negli anni la caratura di un evento di enorme attrattiva turistica”.

“I festeggiamenti di quest’anno in onore di Nostra Signora del Suffragio sono evocativi di una serie di messaggi legati alla ripartenza: voglia di vivere, fiducia, energia, cultura e, soprattutto, essere comunità. Ricordi e tradizioni che accompagnano la nostra storia e ci spingono a costruire e vivere meglio il futuro” aggiunge l’assessore alle Tradizioni locali.

Celebrata dall’8 settembre 1824, la Festa patronale di Recco, registra ogni anno migliaia di presenze, grazie al ricco programma civile e religioso. La caratterizza l’imponente “Sagra del Fuoco”, è uno dei più importanti appuntamenti pirotecnici del Nord d’Italia. Per due giorni, in un’atmosfera devozionale e di festa, la capitale del Golfo Paradiso si tinge dei colori dei fuochi artificiali per celebrare l’anniversario dell’Incoronazione della Madonna del Suffragio, patrona della città.

Per tutto un anno i sette Quartieri storici (Bastia, Collodari, Liceto, Ponte, San Martino, Spiaggia e Verzemma) si preparano per organizzare la festa pirotecnica. Il risultato di tanto lavoro è tutto concentrato nelle due kermesse pirotecniche serali del 7 e dell’8, nello spettacolo dei fuochi diurni del quartiere Verzemma (alle 13 dell’8 settembre) e nelle sparate degli antichi mascoli che salutano la Vergine rinnovando l’antichissima tradizione. I fuochi costituiscono solo il momento più spettacolare delle giornate di Recco, suggestivi sono tutti gli eventi collaterali. Già da un paio di giorni la città è in festa con decine di bancarelle e i famosi stand gastronomici dei quartieri, che si trovano lungo le vie principali. Durante la processione che accompagna l’Arca della Madonna sfilano i pesanti “Cristi” lignei portati a spalla e l’Arciconfraternita del Suffragio, i cui componenti indossano le antiche cappe intessute d’oro.



Hanno presentato i festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Suffragio e la Sagra del Fuoco il rettore del Santuario del Suffragio, il portavoce del Comitato dei quartieri, i rappresentanti dei 7 Quartieri, il priore della Confraternita Nostra Signora del Suffragio, il presidente del Comitato 8 settembre.

Come raggiungere la festa



Trenitalia ha messo a disposizione treni speciali nella notte tra il 7 e 8 settembre e l’8 e il 9 settembre sia da Genova sia dal ponente e dal levante (in allegato l’orario). www.fsnews.it. L’uso dell’auto è sconsigliato, meglio, se possibile, servirsi del treno o dell’autobus.Trenitalia ha messo a disposizione treni speciali nella notte tra il 7 e 8 settembre e l’8 e il 9 settembre sia da Genova sia dal ponente e dal levante (in allegato l’orario). www.trenitalia.com



Anche l’Amt in occasione dei festeggiamenti effettuerà corse straordinarie serali da Genova, Rapallo, Gattorna, Colle Caprile e ritorno, che partiranno da Recco mezz’ora dopo la fine degli spettacoli pirotecnici.