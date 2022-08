Fronte del porto, il problema sicurezza dilaga dal Molo alla Darsena: ora anche i pescatori chiedono più polizia

Genova. La scena è questa: davanti ai microfoni e alle videocamere dei giornalisti esponenti di Coldiretti e dell’associazione Pescatori liguri. Dietro i giornalisti, a una ventina di metri di distanza, tre giovani stanno fumando crack e bevendo alcolici nascosti tra il molo e le cassette da pesca. Sono le 11 del mattino. Uno dei tre si accorge dello sguardo dei cronisti ma noncurante si gira verso il muro e inizia a urinare. Dall’altra parte della strada una volante della polizia è parcheggiata di sbieco sul marciapiede. Gli agenti sono altrove.

Questa mattina in Darsena, al mercato del pesce fresco davanti al Galata, i pescatori e l’associazione di categoria hanno voluto incontrare la stampa per parlare del problema sicurezza nella zona. Quasi una dimostrazione teatrale se non fosse che quanto accaduto era del tutto reale.

Nelle stesse ore in cui sembra avviarsi verso una soluzione il problema della convivenza tra i minori stranieri non accompagnati all’ex Massoero, nel quartiere del Molo – stamani il sindaco Marco Bucci e l’assessore al Sociale Lorenza Rosso hanno incontrato i residenti e promesso che il centro sarà chiuso il 5 settembre per lavori e quando riaprirà avrà una gestione completamente diversa – ci si rende conto, ancora una volta, che i nodi da sciogliere, sul fronte del porto, sono molteplici.

Furti a bordo dei pescherecci e delle banchine, reti danneggiate, tentativi di effrazione, situazioni di degrado costante di giorno e di notte, “con persone che bivaccano sulle banchine, dove non dovrebbero neppure riuscire a entrare – racconta Felice Mammoliti, pescatore professionista di stanza in Darsena – alcuni di noi sono stati aggrediti, l’altra notte dei ragazzi hanno rubato dei razzi di segnalazione da una barca solo per il gusto di spararli, si drogano, spacciano, si ubriacano, dormono tra le reti e le rovinano, noi abbiamo denunciato gli episodi ripetutamente ma qui non viene mai nessuno, ‘vi mandiamo una pattuglia appena possibile’ ci rispondono ma poi non viene mai nessuno”.

La situazione non è nuova ma secondo Coldiretti e l’associazione Pescatori ha avuto una recrudescenza nelle ultime settimane. “Chiediamo un presidio fisso delle forze dell’ordine – dichiara Daniela Borriello, presidente dell’associazione – chiediamo che la polizia sia presente in maniera massiccia, di giorno e di notte, quando i nostri associati devono sentirsi sicuri di salire sui pescherecci per andare a lavorare, se non saranno prese misure prima o poi ci scappa il morto”.

Paolo Campocci, direttore di Coldiretti Genova, che gestisce il mercato in vetro al centro della Darsena, rincara la dose: “Se non la polizia, i carabinieri, la locale allora venga l’esercito, bisogna che questa situazione sia risolta una volta per tutti, qui siamo in una zona ad alto interesse turistico, c’è stato un tentativo di riqualificazione anche con il nostro Fish Lab, ma così è tutto inutile”.

La vecchia Darsena, prospiciente alla sopraelevata e alla zona di Pré, è sempre stata una zona non semplice. Ma le criticità non sono rappresentate tanto dai gruppi anche numerosi di giovani, per lo più africani, che stazionano sul camminamento in legno. Quello che preoccupa i pescatori è ciò che non si vede: ovvero i ragazzi, africani ma anche italiani, dicono gli operatori, che scendono sulle banchine. Droga, coltelli, alcol, escrementi. E’ lo spettacolo davanti a cui si trovano i lavoratori ogni mattina e sera.

L’associazione Pescatori, oltre a una maggiore incisività da parte delle forze dell’ordine, vorrebbe anche una diversa gestione della zona. “La sovrintendenza non ha mai voluto che venissero installati cancelli e barriere che non siano queste ringhiere, ma è evidente che non siano sufficienti a evitare le effrazioni” attacca Borriello.

Nell’area contigua del Porto Antico, di notte, sono presenti i vigilantes di una ditta privata. “Sì, il Comune ci ha proposto di dotarci di un servizio di guardie giurate – continuano i pescatori – ma noi non possiamo permettercelo, qui bisognerebbe chiudere tutto, il porto è un’attività industriale, non turistica, va chiuso“, affermano i più radicali.

Eppure la strategia dell’amministrazione, ma forse si tratta in genere di zeitgeist, va verso una direzione totalmente opposta, quella della compenetrazione tra porto e città. Il progetto del Waterfront Levante non sarà altro che il completamento di una trasformazione che vedrà abbattere le barriere tra porto commerciale e porto turistico, almeno in parte, senza che ci sia soluzione di continuità dalla Foce fino alla Lanterna.

Ma l’equilibrio è più difficile da tenere di quanto non si pensi. Basta fare il punto sulle situazioni di illegalità, grandi o piccole, tra il Molo e San Benigno: alle spalle del porto antico, ancora prima che esistesse la questione dei minori non accompagnati, c’era quella dello spaccio. Il capolinea dell’1, a Caricamento, è stato a lungo un ritrovo di sbandati, in zona Galeone quotidianamente viene venduta merce illegale ai turisti, mentre all’interno della metropolitana Darsena si propone ripetutamente il problema del consumo di droga.

I disagi denunciati dai pescatori non sono nuovi all’ordine del giorno. “L’anno scorso avevamo avuto gli stessi problemi ma grazie a una maggiore presenza delle forze dell’ordine avevamo avuto un effetto di deterrenza – dice Capocci di Coldiretti – ma da qualche tempo ci sentiamo abbandonati, non viene più nessuno e non capiamo perché”.

Spostandosi verso ponente, tra la stazione Marittima e San Benigno, si trovano tracce di bivacchi illegali. Anfratti ricavati tra i muri o dietro le panchine di cemento del parcheggio di interscambio da persona senza fissa dimora. Anche questo un fenomeno di lunga data. Così fino al terminal traghetti e poi ai giardini della Lanterna. Il degrado, e il disagio, è diffuso e anche se non rappresenta un imminente motivo di rischio c’è chi pensa che si tratti di una bomba pronta a esplodere.

La soluzione? La riqualificazione urbanistica, certo – come i progetti di recupero e utilizzo delle Mura di Malapaga, per restare al molo, o quella di una pista ciclabile che colleghi tutto il waterfront da levante a ponente – ma non solo. Serve anche un vero sistema di gestione sociale per prevenire quelle situazioni di disagio che vanno a “riempire” i vuoti della città. O le forze dell’ordine e le telecamere tanto auspicate da residenti e commercianti non saranno mai abbastanza.