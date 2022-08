Fresh&Green Summer Village, al via all’Arena del mare dall’8 agosto al 3 settembre

Genova. Uno spazio verde, fresco e piacevole al Porto Antico di Genova dove bere, mangiare e ascoltare musica. Dall’8 agosto al 3 settembre EstateSpettacolo presenta all’Arena del Mare Fresh & Green Summer Village, un nuovo spazio multiculturale dedicato a giovani e famiglie, a turisti e genovesi rimasti in città all’interno del quale gruppi emergenti, dj, nomi famosi e artisti di strada potranno esprimere i loro talenti e la loro creatività.

Fresh & Green Summer Village sarà aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 e impreziosito in alcune serate da eventi live: dodici gli spettacoli già previsti, di cui otto a ingresso gratuito. Il calendario è in aggiornamento su www.portoantico.it.

Piante decorative in arrivo dai vivai del pistoiese e comunicazione smart e social sono alcuni degli elementi che caratterizzano la nuova iniziativa e contribuiscono alla sua sostenibilità sociale e ambientale. Fresh & Green, ideato in collaborazione con Moosa – Rete di imprese musicali e coordinato dalla società di ristorazione “Il Micco sulla sala” di Pistoia, conta sulla partnership di WaMi- Water for a mission, il nuovo brand di acqua minerale nato con una missione semplice e significativa: porre fine al problema mondiale dell’acqua dando a ognuno l’opportunità di essere parte della soluzione. Ogni bottiglietta acquistata genera una donazione di 100 litri d’acqua. Attualmente, WaMi è impegnata nella realizzazione di progetti idrici ad alto impatto sociale in Africa, Ecuador e Sri Lanka.

Saranno i ritmi sudamericani a caratterizzare la serata inaugurale dell’8 luglio con Dj Alexis Rodriguez, dominicano trapiantato ad Alessandria, a cui seguiranno giovedì 11 agosto i Los Santanitos – Tribute Band Santana, venerdì 12 agosto Mark-one and the Easy&Precisi e lunedì 15 agosto le percussioni brasiliane di Ja E’. Il 18 agosto il Village si animerà con Candido Mormile Rock Blues Trio e Linda Emma Rose, venerdì 19 con i Blue sex e derelitti. Gli artisti di strada saranno i protagonisti del Festival Art in the Park, sabato 27 e domenica 28 agosto.

Uno sguardo tra i protagonisti di Fresh & Green

Los Santanitos è una band formata per portare sui palchi la musica del chitarrista Carlos Santana, rievocandone lo spirito. Lo stile del grande chitarrista messicano e delle formazioni che lo hanno affiancato è un particolare crossover di generi: rock, latino, pop, blues, jazz si fondono in un sound unico. Gli intrecci ritmici di batteria, percussioni e basso, legati dall’organo Hammond supportano le melodie vocali ed il caldo suono della chitarra. Il repertorio dei Los Santanitos ripercorre una carriera tra le più lunghe del rock, che parte dagli anni ’60 e arriva ai nostri giorni. Le versioni dei brani scelte sono le più iconiche tra quelle in studio e gli arrangiamenti proposti dal vivo nei vari periodi. Il concerto è una festa coinvolgente. La formazione è composta da: Roberto Martino – chitarra, Fabrizio Bianchini – voce, percussioni, Marika Pellegrini – congas, voce, Marco Belli – organo Hammond, piano, synth, Pino Parello – basso, Spyros Magliveras – batteria.

Markone aka bdub, veterano della scena reggae, attivo dagli anni 80 con lo storico duo Bombabomba, in seguito ha pubblicato due album da solista. Ha suonato su tutti i più importanti palchi e festival in levare non solo nazionali, da ArezzoWave al Rototom; da anni si alterna tra microfono e produzione collaborando coi più importanti artisti reggae.

Candido Mormile Rock Blues trio + Guest Linda Emma Rose. Candido Mormile rock blues trio è un progetto che fotografa e mette in luce la “bellezza” chitarristica attraverso gli stili e i musicisti che hanno maggiormente influenzato il leader della band come Brian May, Robben Ford, Jimi Hendrix, Andy Timmons, Jos Satriani e Steve Vai. Una narrazione musicale che attraversa sessanta anni e propone anche alcuni inediti come “Mulini a Vento” e “20miles”.

Candido Mormile, habitué di EstateSpettacolo, è un chitarrista, compositore, arrangiatore, sessionman napoletano con all’attivo collaborazioni in diversi progetti inediti e in cover band rock blues e funky. Steve Vawamas è un bassista noto nell’ambito rock-metal, ha collaborato attivamente sui palchi di Genova con grandi artisti della scena italiana: Saverio Malaspina (Meganoidi), Giuseppe Scarpato (Edoardo Bennato), Ricky Portera (Stadio), Omar Pedrini (Timoria), nel 2019 ha fondato gli “Steve Vawamas Studios” con all’attivo varie produzioni tra cui “Back To Origins” dei Ruxt e “Last but not Least” degli Athlantis. Marco Biggi è un eclettico batterista, genovese, dal 2013 lavora presso MB’s studio come fonico, produttore, arrangiatore. Ha collaborato con Vittorio Descalzi, Vanguard Voice’s, Gianpiero Reverberi, Aliante – formazione fusion-jazz, Fabrizio Casalino, Marco Spiccio e Pino Pavone. Attualmente suona con Bit Nik, Garybaldi, Latte Miele 2.0, Abba Time (Tributo Abba), Zucchero di canna (tributo a Zucchero Fornaciari). Ad arricchire le performance musicali del trio la bravissima cantante Linda Emma Rose su pezzi di matrice chitarristica come “Little Wing”, “Rugged Road”, “Black Dog”, “Purple Rain”.

Andrè Trabucco, in arte Ja È, dopo una formazione Hippie Rock durante l’adolescenza attraversa un percorso approfondito nella musica jazz. Si diploma in Chitarra Jazz al conservatorio, con una tesi sperimentale e pratica sull’influenza etnica nella musica di John Coltrane. Passando per rock e jazz approda infine alla musica brasiliana. Per approfondire la sua formazione ritmica in questo universo musicale vive due anni a Rio, dove suona al celeberrimo Carnevale e studia le percussioni e le origini della musica afro-brasiliana con i migliori maestri. Attualmente fa confluire liberamente tutte queste influenze nel suo progetto solista in one man band – Andrè Trabucco Tropical live looping – che reinterpreta classici della musica pop funk rock reggae e brasiliana con chitarre, effetti, percussioni voce e loop station.

Art in the park

È un progetto nato nel 2020, nel pieno della pandemia, e realizzato per tutelare l’arte di strada in tutte le sue sfaccettature. Lo scopo del progetto è valorizzare il mondo della street art e di tutte le discipline nate nei quartieri poveri per uscire dalle situazioni di degrado: in particolare graffiti, pittura, ballo breakdance, canto freestyle, rap, funky e soul. Art in the Park vuole insegnare e portare avanti una cultura inclusiva, capace di dialogare con la comunità e accessibile a tutti, rivolta soprattutto ai giovani, superando i cliché e i pregiudizi che accompagnano la street art. La due giorni di Genova si svilupperà tra il palco per esibizioni live, un’area writers, un’area jam kids con piccoli pannelli da dipingere, cartoni per ballare e minipalco per cantare, uno spazio interattivo-creativo, stand di biciclette custom low rider e di street wear, un’area per i graffiti con expo e punto vendita materiale; il merchandising e l’angolo per i free-selfie.