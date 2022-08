Fino a un miliardo per l’ex Ilva, Palombo (rsu): “Segnale politico positivo”. E a fine mese a Genova riparte la zincatura

Genova. “Sicuramente il fatto che il governo stanzi fino a un miliardo perché considera strategica la siderurgia e l’ex Ilva non può che esser letto positivamente dal punto di vista politico, anche se sul piano pratico temiamo che gli effetti non saranno tanto immediati”. E’ il commento del coordinatore dell’rsu dell’Ilva di Cornigliano Armando Palombo a poche ore dalla via libera da parte del governo del decreto aiuti bis che contiene in un artico prevede misure urgenti per il sostegno alla siderurgia autorizzando Invitalia a “sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, ulteriori rispetto a quelli previsti ai precedenti periodi” e fino ad un importo non superiore a un miliardo di euro.

“Come aveva anticipato anche il ministro Giorgetti nell’incontro di mercoledì al Mise – spiega Palombo – il governo stanzia una cifra ma poi la ricapitalizzazione richiede la modifica dei precedenti accordi con il socio di maggioranza, vale a dire Arcelor Mittal e visto che a settembre ci sono le elezioni e dovrà arrivare il nuovo governo, dubito che questi nuovi accordi possano arrivare prima della fine dell’anno per cui non è chiaro quando ci sarà di nuovo la liquidità per pagare fornitori e materie prime, ma è ovvio che c’è stato da parte del Governo un segnale in extremis che registriamo come positivo”.

Intanto a Cornigliano entro la fine di agosto ripartiranno completamente le linee di zincatura che sono quasi del tutto ferme da luglio per carenza di ordini: “Ieri nella riunione settimanale con la direzione in cui monitoriamo l’utilizzo della cassa integrazione – spiega Palombo – ci è stato detto che il 22 agosto ripartirà il decadremo e la settimana dopo tutta la zincatura”.

Nessun collegamento con il miliardo decretato ieri, ovviamente, ma il segnale che alcuni ordini si sono sbloccati e che almeno per ora il mercato sembra ripartire consentendo il rientro dalla cassa integrazione di tutti i lavoratori coinvolti dallo stop.