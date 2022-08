“File di luci” avvistate nei cieli della Liguria: sono i satelliti Starlink di Elon Musk

Genova. File di puntini luminosi perfettamente allineati e in rapido movimento: anche questa sera, come già avvenuto ieri, nei cieli della Liguria si sono verificati diversi avvistamenti di “caroselli di luci” nel cielo notturno. La foto qui sopra è stata scattata alle 21.56 da Andrea Ministeri sui cieli della Valmaremola.

Gli avvistamenti ovviamente hanno incuriosito diversi savonesi, e hanno spinto molti a domandarsi (e a domandare anche alla redazione di IVG.it) di quale strano fenomeno si trattasse. Qualcuno ha ipotizzato potesse essere la Stazione Spaziale Internazionale, attesa nelle prossime ore sui cieli auguri. In realtà, però, la ISS transiterà a partire dal 24 agosto e in un orario totalmente diverso, ossia prima dell’alba.

La fila di luci invece non è altro che il “trenino” Starlink, la flotta di satelliti del magnate Elon Musk. Sono stati lanciati in orbita nelle scorse ore da un Falcon 9, il razzo spaziale progettato dalla compagnia SpaceX del magnate australiano.

Starlink è una costellazione composta da migliaia di satelliti e pensata da Musk per portare le connessioni internet ad alta velocità – finora disponibili prevalentemente nelle città – in ogni parte del mondo, dai deserti agli oceani, superando il digital divide su scala mondiale.

Tra circa 36 ore, invece, sarà la volta come detto della Stazione Spaziale Internazionale. Passerà sopra i cieli liguri prima dell’alba del 24 agosto. Per la precisione il primo transito sopra Savona è previsto alle 5:28; il giorno successivo ancora prima, alle 4:42. In analoghi orari sarà possibile osservare la ISS fino al 26 agosto (5:28) e quindi il 27 agosto (4:42). Si muoverà in direzione da sud-ovest a est.