Fey Y Alegria Genova: applausi per i 25 neo maturandi

Quattro dei 25 neo maturandi della scuola Fey Y Alegria Genova in convenzione con IRFEYAL Ecuador sono ragazzi che facevano parte di “ Genova- Un Ponte verso il futuro”, il progetto selezionato dall’impresa sociale “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa.

Una ragazza Antonella Jasmine Cornejo La Torre è risultata addirittura la migliore del corso .

Tutti hanno conseguito la laurea tecnica in Scienze del Commercio e dell’Amministrazione, specializzazione informatica. Un titolo equivalente a quello italiano di Scuola secondaria di secondo grado .

La cerimonia di consegna dei diplomi si è svolta sabato 30 Luglio all’Istituto Don Bosco di Sampierdarena che da 17 anni ospita questa scuola, importante presidio sociale e culturale per tante persone di origine latino- americana.

C’erano rappresentati consolari di Peru, Equador e Repubblica Dominicana, esponenti del Municipio Centro Ovest, del consiglio regionale e comunale.

Impeccabile regista della mattinata la vulcanica ed entusiasta direttrice della scuola Mercy Mera che nel suo intervento ha chiesto un supporto alle istituzioni per trovare, in breve tempo, una nuova sede ad un’associazione che si pone concretamente l’obbiettivo di formare per il futuro tante ragazzi e tanti ragazzi.

La nuova sede è un‘imprescindibile condizione per non interrompere un percorso virtuoso, collaudato, che ha dato splendidi frutti.

Ogni neo maturando era accompagnato da un padrino o madrina che hanno messo sulla testa del congiunto il classico copricapo nero ed una mantellina dello stesso colore sulle spalle.

Momenti di vera commozione quando a compiere questo atto è stato un bambino piccolo nei confronti della mamma: in tanti non hanno potuto dissimulare occhi umidi.

L’incorporazione dei 25 neo- maturandi, 20 erano peruviani, è stato un atto solenne, pieno di gioia, che rappresenta il momento conclusivo di un percorso caratterizzato da tanti sacrifici: un obbiettivo importante raggiunto da condividere con parenti ed amici.

Alcuni di questi ragazzi, ma anche adulti, con difficoltà hanno conseguito il diploma: c’è chi doveva collimare impegni lavorativi o famigliari con l’orario delle lezioni, altri potevano seguirle solo on line, qualcuno addirittura poteva farlo dal paese sud americano dove è ritornato durante l’anno scolastico.

Il diploma ottenuto consente loro di accedere a percorsi universitari sia in Italia che in molti paesi del Sud America .

La scuola Fey y Alegria, attiva a Genova dal 2004, oltre a materie scientifiche ed umanistiche, offre anche la possibilità di ottenere la certificazione B2 di italiano