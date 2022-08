Festival in una notte d’estate, mercoledì si chiude la prima parte col reading “Novecento”

Genova. In attesa della ripresa a settembre, la prima parte del Festival in una notte d’estate 2022 di Lunaria Teatro si conclude domani, mercoledì 10 agosto alle 21,15, in piazza San Matteo con “Novecento”, reading di Pietro Montandon, accompagnato al pianoforte dal grande Dado Moroni, tratto dal celeberrimo racconto di Alessandro Baricco già trasposto sul grande schermo da Giuseppe Tornatore, nel film del 1998 “La leggenda del pianista sull’oceano”.

Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, abbandonato in fasce sul pianoforte della prima classe del Virginian, piroscafo che fa la spola tra Europa ed America negli anni della grande emigrazione di massa verso il nuovo mondo, per tutta la vita non scenderà mai dalla grande nave, della quale diventerà lo straordinario pianista di bordo, capace di suonare una musica mai sentita prima e di diventare, appunto, leggenda.



«Il sentimento che ci ha fatto decidere di raccontare ancora una volta questa storia è la paura – spiega Daniela Ardini, direttrice artistica di Lunaria Teatro, che cura anche la produzione dello spettacolo –. La stessa paura di Novecento quando capisce di non voler scendere dal Virginian per lo sgomento provato davanti alla vastità della città, pianoforte dagli infiniti tasti su cui è impossibile suonare una musica umana. Far teatro, anche quando è solo lettura, è pur sempre farlo insieme, come nell’orchestra in cui suonano Novecento e Tim Tooney, l’amico trombettista a cui spetta l’onere del racconto: la complicità che scatta tra gli interpreti da una parte, in un gioco di fraseggio tra parola e musica, e il pubblico dall’altra, ti dà la forza di resistere e guardare al futuro con una nota in più di speranza, quella di cui oggi abbiamo tutti un gran bisogno».

Nato a Genova, Dado Moroni è un musicista di fama internazionale, con lunghi trascorsi nella scena jazz americana e collaborazioni con stelle del calibro di Dizzy Gillespie, Ray Brown, Peter Erskine e Chet Baker, e l’italiano Tullio De Piscopo.

Diplomatosi al Teatro Stabile di Catania, Pietro Montandon è attore teatrale e televisivo di grande esperienza e versatilità, che ha lavorato con Lamberto Puggelli, Armando Pugliese, Giuseppe Patroni Griffi, Cesare Lievi, Antonio Calenda. Per lunghi anni ha inoltre collaborato con la compagnia svizzera Mummenshanz in spettacoli che hanno girato tutto il mondo. Proficua anche la sua più recente frequentazione con Lunaria Teatro, per la quale ha portato sulla scena alcuni grandi classici del teatro siciliano, a cominciare dalla “Maruzza Musumeci” di Andrea Camilleri, riproposta anche in questa edizione del Festival.

E mentre prosegue nel sottopasso De Ferrari la mostra a ingresso libero sui 25 anni di allestimenti e spettacoli per il Festival in una notte d’estate, si ricorda appunto che, per la prima volta, il Festival avrà un’appendice a settembre, all’insegna delle proposte didattiche: si inizia con la riproposizione de “La regina disadorna” sabato 10, per proseguire con una serata dedicata a Pirandello, lunedì 12, introdotta da un incontro con una delle maggiori esperte del grande autore siciliano a livello internazionale, la professoressa Graziella Corsinovi, e, a seguire, la messa in scena de “L’uomo dal fiore in bocca”, con Pierluigi Cominotto e Paolo Drago. Infine, giovedì 15 e venerdì 16 settembre, “Una storia italiana”, spettacolo di Edouard Pénaud sugli anni di piombo, ispirato a “Gli scritti corsari” di Pier Paolo Pasolini.

Programma

PIAZZA SAN MATTEO *

Reading con musica / Mercoledì 10 agosto ore 21,15

NOVECENTO

di Alessandro Baricco

al leggìo Pietro Montandon

al pianoforte Dado Moroni

regia Daniela Ardini

Lunaria Teatro

«Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia, e qualcuno a cui raccontarla». Il celeberrimo monologo di Baricco nella rilettura integrale di Pietro Montandon con l’accompagnamento al piano del grande Dado Moroni

* in caso di pioggia lo spettacolo si terrà alla Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale

Settembre / Proposte didattiche

CHIOSTRO SAN MATTEO

Prosa e visita guidata / Sabato 10 settembre ore 15 – 16 – 17

LA REGINA DISADORNA

dal romanzo di Maurizio Maggiani

con Andrea Benfante, Paolo Drago, Vittorio Ristagno, Carola Stagnaro e i partecipanti al laboratorio condotto da Anna Nicora

Lunaria Teatro

Percorso itinerante nel Sestiere della Maddalena, con partenza dal chiostro di San Matteo, passaggio per il Tiqu (ex teatro Altrove) in piazza Cambiaso e conclusione alle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola. La regina disadorna è una grande favola storica, ambientata nei primi anni del XX secolo nello scenario solennemente operaio del porto di Genova, apocalisse di uomini e macchine, lingue e dialetti, opere e merci.

CHIOSTRO SAN MATTEO

Incontro e prosa / Lunedì 12 settembre ore 21,15

PERCORSI PIRANDELLIANI NELL’OMBRA E NELL’OLTRE

incontro con Graziella Corsinovi

a seguire

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA

di Luigi Pirandello

con Pierluigi Cominotto e Paolo Drago

CHIOSTRO SAN MATTEO

Prosa e installazione / Giovedì 15 e venerdì 16 settembre ore 21,15

UNA STORIA ITALIANA

di Edouard Pénaud

con Lorenzo Lefevbre, Sara Lo Voi e Edouard Pénaud

Ispirato da Gli scritti corsari di Pierpaolo Pasolini, un viaggio negli anni di piombo che è anche una storia oscura, complicata, come una ferita aperta e mai ricucita

Iniziative collaterali

SOTTOPASSO DE FERRARI

dal 7 luglio al 16 settembre

MOSTRA

#FESTIVALUNARIA25

Spettacoli, ospiti e produzioni

