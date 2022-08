Festival della Comunicazone, biglietti polverizzati in tempo record: pochissimi posti rimasti

Genova. Già tutto esaurito alla nona edizione del Festival della Comunicazione, in programma a Camogli dall’8 all’11 di settembre con la partecipazione di moltissimi grandi ospiti. Un successo eccezionale, evidente già dopo pochissimi minuti dall’apertura delle prenotazioni, con migliaia di persone che si sono collegate puntualissime a mezzogiorno di lunedì 29 agosto per garantirsi un posto in platea.

A tutti gli eventi più attesi i posti disponibili sono terminati in pochi minuti, e boom di prenotazioni in generale per tutti gli incontri del palinsesto. Sono bastati appena 263 secondi, meno di 5 minuti, per l’evento di apertura con Alessandro Barbero “Libertà va cercando” in cui ci sarà anche un ricordo di Piero Angela e a cui seguirà la lectio di Enrico Mentana “Libertà di informare”. Stessa sorte, nel giro qualche minuto, per gli incontri che vedranno protagonisti tra gli altri Carlo Cottarelli, Aldo Cazzullo, Neri Marcorè, Daria Bignardi, Arturo Brachetti, Stefano Massini, Luca Bottura, Piergiorgio Odifreddi, Mario Tozzi, Severino Salvemini, Beppe Severgnini e Paolo Crepet, per le escursioni e soprattutto per Luciana Littizzetto, che riceverà il Premio Comunicazione 2022 e a metà pomeriggio della giornata finale del Festival sarà protagonista sul palco insieme a Luca Bizzarri. In meno di un’ora buona parte del palinsesto riportava già l’indicazione posti esauriti.

Sono alcuni dei dati raccolti poco dopo l’apertura delle prenotazioni – tutte gratuite – per il Festival della Comunicazione 2022, che si conferma già un successo e supera il proprio record di rapidità per il sold-out degli eventi più attesi e per il numero assoluto di prenotati già nelle primissime ore. “Sulla scia di quanto accaduto l’anno scorso, ci aspettavamo anche quest’anno un boom di richieste subito dopo l’apertura delle prenotazioni. Ma i posti non erano mai andati esauriti così velocemente e per un numero così ampio di eventi: siamo sbalorditi da questa eccezionale partecipazione e presenza che riguarda tutti gli eventi del palinsesto, sarà un’edizione memorabile”, hanno commentato i direttori del Festival della Comunicazione Danco Singer e Rosangela Bonsignorio.

Il Festival conta quest’anno oltre 160 ospiti e più di 100 eventi. Tutti gli appuntamenti del Festival della Comunicazione sono come sempre gratuiti fino a esaurimento posti. Per garantire la partecipazione agli incontri al numero più ampio possibile di persone, per gli eventi più attesi ci sarà la possibilità di assistere anche attraverso i maxischermi installati nelle altre location libere del Festival. Inoltre è possibile, per gli eventi che risultano al momento esauriti, che alcuni posti tornino disponibili a seguito di rinunce o disdette. Per gli eventi in Piazza Colombo, Terrazza dei Saperi, Rivo Giorgio, Barcollo&Barracuda non occorre la prenotazione, mentre per gli eventi non ancora esauriti le prenotazioni resteranno attive anche nei prossimi giorni sul sito ufficiale, festivalcomunicazione.it.