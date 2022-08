Ferrovie, Assoutenti: “La Liguria si è fermata a Genova. I nuovi treni pop e rock non andranno (per ora) a Ventimiglia”

Liguria. “Profonda delusione di Assoutenti e del comitato dei pendolari del ponente ligure per il mancato accoglimento dell’emendamento destinato a finanziare per 3 milioni di euro i treni politensione nella conversione in legge del decreto infrastrutture”. Lo fanno sapere, in una nota, dall’associazione a tutela dei consumatori.

“L’appello al presidente Paita e ai capigruppo dei partiti – scrivono – non è stato accolto ma torneremo alla carica affinché questo importante emendamento venga inserito in un altro decreto di prossima approvazione e finalmente approvato”.

“Chiediamo alla Regione al suo presidente Giovanni Toti e all’assessore ai Trasporti Gianni Berrino che si era attivato fin da subito con il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per il finanziamento dell’emendamento, di essere capofila di una cordata della buona politica per dare una risposta forte al territorio e farsi che i nuovi treni pop e rock arrivino fino alla stazione di Ventimiglia”, concludono da Assoutenti.