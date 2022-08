Ferragosto con allerta gialla, possibili rovesci sparsi e temporali in mattinata sul centro levante

Genova. Allerta gialla di Ferragosto a Genova dove la protezione civile ha diramato un avviso per temporali fino alle 14 oggi a causa di un affondo instabile causato da una saccatura atlantica.

I meteorologi di Limet prevedono per oggi instabilità diffusa con possibili rovesci a sfondo temporalesco, in mattinata sul centro-levante ed in serata sul ponente.

Già nel corso della nottata, rovesci a sfondo temporalesco interesseranno la costa da Savona verso levante. Si tratterà di rovesci sparsi a “macchia di leopardo” e quindi di difficile localizzazione. In mattinata possibile concentrazione dei fenomeni sulla Val Varenna e alle spalle del voltrese.

Da metà giornata si apriranno delle schiarite lungo le coste, mentre i fenomeni tenderanno a concentrarsi nelle zone interne con sviluppo di temporali sulle Alpi Liguri. In serata nuova possibilità per dei rovesci a sfondo temporalesco anche lungo le coste del savonese e del genovese di ponente.