Genova. I carabinieri del Nucleo Operativo durante un normale servizio per il controllo del territorio, hanno arrestato per spaccio e possesso di droga un 20enne pregiudicato, di origine senegalese.

Il ragazzo, colto in flagranza di reato in vico Uziel, è stato fermato per un controllo identificativo, perquisito e trovato in possesso di grammi 100 di hashish e di 100 euro circa, derivati dall’attività di spaccio.

L’arrestato sarà processato con rito direttissimo.