Fedeltà del cane, il premio Bontà ad Andrea Cisternino: è il fotografo italiano che ha salvato i randagi di Kiev

Genova. Si chiama Shiva ed è una bellissima border collie di 9 anni che, prima inter pares, ha vinto la 61^ edizione del premio Fedeltà del Cane.

Il premio, attribuito oggi in una affollatissima cerimonia, ha voluto sottolineare il grande coraggio della cagnetta che ha raggiunto la padrona immobilizzata e in stato di choc dopo la caduta in un dirupo sui Monte Corno, nel bergamasco.

Shiva ha vegliato la donna ogni istante e non ha mai smesso di abbaiare, riuscendo così a richiamare i soccorsi e a salvarla.

La storia di Shiva è una delle tante rappresentative dell’amore che i cani sanno dare: sono infatti 10 i cani premiati a San Rocco per storie analoghe a quella di Shiva, storie raccolte in Italia e nel mondo.

Assieme a Shiva, il premio Bontà è andato a Andrea Cisterino, fotografo italiano che da 11 anni vive a Kiev e che dedica la sua vita agli animali, a denunciare maltrattamenti, a dare voce agli ultimi, i randagi.

Il suo rifugio ‘Italia KJ2’ a Kiev accoglie cani, gatti e altri animali, 400 in tutto, salvati nel corso di 10 anni. In guerra Andrea è rimasto con loro, nella zona rossa della capitale ucraina.