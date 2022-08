Esce il fumo dal cofano: auto prende fuoco sull’Aurelia a Quarto

Genova. Mentre stava passando sull’Aurelia all’altezza di Quarto ha visto uscire il fumo dal cofano della sua Fiat 500 e dopo i primi attimi di stupore ha parcheggiato immediatamente, allontanandosi dal veicolo che nel frattempo stava venendo inghiottito dalle fiamme.

Questa l’avventura capitata ad uno sfortunato automobilista genovese, la cui auto si è incendiata per cause ancora da capire. La prontezza e il sangue freddo hanno permesso all’autista di uscirne indenne senza neanche un graffio.

Immediato poi l’intervento dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno prima spento le fiamme e poi bonificato il mezzo, rimasto però in parte distrutto. Nel frattempo la polizia locale aveva fermato il traffico sulla statale, ripreso pochi minuti dopo la conclusione dei soccorsi.