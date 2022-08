Ennesimo incendio vicino alle case del Cep di Pra’, fiamme anche nei boschi di Ne

Genova. Ancora fiamme al Cep di Pra’, sulle alture del Ponente cittadino. I vigili del fuoco sono stati chiamati questa mattina intorno alle 6 per un nuovo incendio nei pressi di via Martiri del Turchino, tornato sotto controllo a metà mattinata.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per arginare le fiamme, che non si sono avvicinate alle case tanto da costringere all’evacuazione dei residenti. Ad alimentare l’incendio è stato anche il vento sostenuto che soffia sulle alture. Intorno alle 10 sono iniziate le operazioni di bonifica. La situazione resta monitorata.

Un altro incendio è divampato alle prime luci dell’alba nei boschi di Ne, nell’entroterra del Tigullio. Il fronte interessa attualmente il crinale tra Terisso e Castagnola, molto distante dai centri abitati. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con una squadra da terra e un elicottero per i lanci dall’alto.

Tornando a Genova, si tratta del quarto rogo in pochi giorni nella stessa zona: il primo era scoppiato nella notte tra il 28 e il 29 luglio, con gli abitanti che avevano abbandonato i palazzi in preda al panico, poi le fiamme avevano ripreso vigore il 30 luglio e un nuovo rogo si era sviluppato il 31 luglio. Episodi per cui non era stata esclusa la matrice dolosa, sebbene non ancora accertata.

“La questione è grave, per quello che è accaduto nei giorni scorsi e per il rischio ogni giorno di nuovi incendi, soprattutto se si tratta di persone che si divertono a dare fuoco – commenta Fabio Ariotti, consigliere delegato all’Edilizia residenziale pubblica e residente nel quartiere -. Oltre a devastare la natura si mettono in serio pericolo le persone e non possiamo continuare con questo rischio. Devono essere fatte indagini approfondite e bisogna trovare il colpevole”.

Intanto continuano a bruciare anche i boschi dell’entroterra di Albenga, dove due notti fa circa 70 persone sono state sfollate e almeno due case sono andate distrutte. L’incendio ha già devastato 400 ettari di bosco e nonostante il lavoro incessante di vigili del fuoco e volontari non è ancora sotto controllo.