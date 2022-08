Ennesima denuncia per violenza sessuale a Genova, è successo a San Fruttuoso: indagano i carabinieri

Genova. Dopo i due minori violentati a Genova tra il pomeriggio e la sera di domenica alla Fiumara e a Nervi, un altro episodio di violenza sessuale è stato denunciato ieri sera in città.

Questa volta il fatto, su cui indagano i carabinieri, sarebbe avvenuto in via Donghi a San Fruttuoso. Una 27enne ha raccontato ai medici del pronto soccorso del Galliera di essere stata afferrata e abusata da uno sconosciuto mentre camminava per strada.

I sanitari hanno chiamato i militari che ora stanno sentendo la donna per riuscire a risalire all’aggressore.

In centro storico, invece, un uomo è stato colpito in modo lieve con una coltellata. E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Galliera. Anche su questa vicenda indagano i carabinieri.