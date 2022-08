Genova. En plein di Davide Craviotto al 45° Rally 1000 Miglia, ultimo atto della Coppa Rally di 2ª Zona a cui il pilota genovese ha preso parte con Fabrizio Piccinini e con la Renault Clio di Classe Rally5 messagli a disposizione dalla Gima Autosport.

La gara bresciana ha consegnato al portacolori della Scuderia dei Fiori la seconda piazza di Gruppo e di Classe, piazzamento che gli consentirà di partecipare alla finale nazionale della Coppa Rally di Zona in quel di Frosinone. Davide Craviotto, inoltre, si è aggiudicato le sezioni regionali dell’R Italian Trophy e della Michelin Zone Rally Cup.

“Abbiamo centrato l’obiettivo stagionale – osserva Davide Craviotto – e siamo davvero contenti. Non è stato facile perché il 1000 Miglia si è rivelato molto difficile, sia per le condizioni meteo birichine che per la qualità degli avversari. Nella prima frazione della gara non ci siamo espressi bene, perché eravamo in sofferenza per le gomme, mentre nella seconda ci siamo ripresi egregiamente ritornando al nostro livello. Ora ci godiamo questo bel risultato, frutto del nostro impegno, ma tra qualche giorno inizieremo a pensare alla finale nazionale di Frosinone”.