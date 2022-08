Ecco le 12 migliori spiagge d’Italia secondo il National Geographic: neppure una in Liguria

Liguria. C’è Capo Peloro, in Sicilia, ma anche Punta Aderci in Abruzzo, Pescoluse in Puglia, Viareggio in Toscana, o Riccione in Emilia Romagna. Il National Geographic, famoso magazine statunitense, in un suo recente articolo ha stilato un elenco delle migliori spiagge italiane.

Non proprio una classifica, come molti media stanno riportando in queste ore, ma una lista di località premiate in base a diversi parametri. Sport, divertimento, vista, a misura di famiglia, le 12 spiagge preferite dall’autrice Julia Buckley hanno tralasciato del tutto la Liguria. Snobbata anche la Sardegna, se vogliamo consolarci, mentre la Sicilia è presente con tre spiagge sul totale.

Ecco l’elenco delle migliori spiagge italiane secondo il National Geographic

Capo Peloro, Sicilia

Baia di Riaci, Calabria

Marina di Alberese, Toscana

Pescoluse, Puglia

Cala Rossa, Sicilia

Santa Maria di Castellabate, Campania

Spiaggia dei Conigli, Sicilia

Spiaggia delle due sorelle, Marche

Viareggio, Toscana

Maronti, Campania

Punta Aderci, Abruzzo

Riccione, Emilia-Romagna.

In posizione privilegiata, dunque, troviamo la spiaggia di Capo Peloro, sullo stretto di Messina, definita quella con il miglior panorama. Quella migliore per lo snorkeling è Baia di Riaci, in Calabria. Mentre Marina di Alberese, nel cuore della Maremma, è quella con la natura più stupefacente.

Pescoluse, Puglia, è “the best for families” e Cala Rossa, a Favignana, il paradiso per gli appassionati di fotografia. Singolare il premio attribuito a Santa Maria di Castellabate, in Campania: “Old school Italy”.

Nell’elenco c’è poi la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, indicata come la migliore per isolarsi (evidentemente è stata frequentata in bassa stagione) ma anche la Spiaggia delle Due Sorelle, nelle Marche, la più avventurosa (per l’accesso non banale).

La spiaggia di Viareggio viene inserita nella lista per l’interesse architettonico degli edifici che la circondano, mentre il posto dove andare se siete amanti delle Spa è Maronti, a Ischia. Punta Aderci, in Abruzzo, è la meta dei bagnanti con una passione per le escursioni. Infine Riccione, sulla riviera romagnola. Indovinate per cosa? Per fare festa. E’ definita “la Miami d’Italia”.