Accoltellamenti nella notte a Voltri e Sampierdarena: due feriti portati al Villa Scassi

Genova. Nella notte si sono verificati due violente aggressioni con accoltellamenti.

La prima aggressione è scoppiata a Voltri, intorno alla mezzanotte, e la seconda a Sampierdarena, in via Molteni intorno alle cinque.

In entrambi i casi sono rimasti feriti due uomini che sono stati portati rispettivamente in codice rosso e in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Il primo uomo è stato colpito al torace, il secondo invece ha riportato una grave ferita alla guancia.

Sul posto sono giunte le automediche del 118 e la polizia.

Notizia in aggiornamento