Dopo il Covid arrivano i “negazionisti dei fulmini”. Centro Meteo Limet: “Assurdo. Siamo spiazzati”

Liguria. Ormai, complici gli ultimi anni segnati dalla pandemia Covid, che sembrano aver sdoganato del tutto la pratica, il negazionismo sta diventando imperante e fagocita tutto, persino i fulmini.

Proprio così. Ne è riprova il Centro Meteo Limet, i cui membri, questa mattina, sulla pagina Facebook dell’associazione, si sono lasciati andare ad un laconico (e comprensibile): “I negazionisti dei fulmini, sinceramente, non ce li meritavamo”.

Riavvolgiamo il nastro. Tutto è nato da un contenuto pubblicato proprio da Limet su Facebook nella giornata di ieri, durante l’ondata di maltempo che ha investito il ponente savonese. Una pratica tipica dell’associazione (basata sul volontariato e no profit, e mossa da “passione e divertimento”), che informa costantemente i propri followers (oltre 100mila) su eventi atmosferici spettacolari o di grossa portata, locali e non.

Il contenuto in questione è la foto, poi divenuta virale sui social, del fulmine che ha colpito la spiaggia dello stabilimento balneare “Bagni Majestic”. E a nulla sono servite le parole di tanti testimoni oculari così come il racconto di un bagnino, che si è letteralmente salvato per miracolo (QUI la storia). Evidentemente non basta nemmeno la consapevolezza che i fulmini esistono dall’alba dei tempi e che, sì, hanno effetti devastanti.

Numerosi, infatti, sono stati i commenti scettici, che hanno messo in dubbio la veridicità della foto e dell’accaduto. C’è chi afferma che la foto “sembra fatto con photoshop e pure male”, chi gli dà corda affermando che “non sembra una foto vera”, chi si chiede se “sarà vera?” e se “dobbiamo crederci sul serio?”, e ancora chi sentenzia senza scampo “io non ci credo”.

Abbastanza esplicativo, tra gli altri, un commento che afferma in modo beffardo: “E uno era lì ad aspettare il fulmine (per fare la foto). Ma per piacere…”.

Comprendiamo lo sconforto dei membri di Limet, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Queste la parole del vicepresidente del Centro Meteo Vittorio Scrivo: “Giornalmente ci troviamo a lottare contro i negazionisti, in particolare per il cambiamento climatico, ma una cosa del genere non ci era mai capitata: sinceramente siamo spiazzati. Un caso eclatante come la negazione di un fulmine, tra l’altro durante una giornata contraddistinta da una grossa ondata di maltempo, è quantomeno assurda. Fortunatamente la maggior parte dei commentatori hanno idee diverse e hanno messo i negazionisti in minoranza: ma i commenti scettici sono stati parecchi e questo è preoccupante”, ha concluso.