Dissalatore a Genova? La Città metropolitana lo inserisce nella programmazione ma non rientrerà nelle opere Pnrr

Genova. La Città metropolitana di Genova sta valutando la realizzazione di un dissalatore e il progetto sarà inserito nel Documento unico di programmazione quadriennale 2022-2027. “L’impianto non ha i tempi del Pnrr per il quale stiamo già aspettando in merito alle richieste già presentati”.

Lo ha detto Agostino Ramella, della direzione Ambiente della Città metropolitana, durante la commissione comunale di oggi, incentrata sulla situazione della rete idrica, e rispondendo a una domanda del consigliere Pd Alberto Pandolfo.

Pandolfo ha ricordato che nel giugno scorso il sindaco di Genova Marco Bucci aveva lanciato l’ipotesi di costruzione di un dissalatore per arginare – in una visione a lungo termine – il problema della siccità. Bucci aveva anche accennato alla possibilità che i fondi potessero essere reperiti grazie al Pnrr.

“Non abbiamo ancora indicazioni su tempi, ampiezza, portata – ha aggiunto Ramella – dobbiamo iniziare a valutare quali siano le cornici economiche di fattibilità”.

Il dirigente della Città metropolitana invece spiega che le soluzioni per pagare l’opera andrebbero ricercate altrove: “Esistono finanziamenti del Ministero delle infrastrutture per quanto riguarda l’acquedottistica e altri fondi ministeriali”.

Nel corso della commissione consiliare, sempre per il tema del riuso dell’acqua, si è anche parlato di una soluzione alternativa con un’orizzonte temporale più stretto, ovvero quella dello sfruttamento delle acque reflue, provenienti da impianti di depurazione.

Giovanni Gnocchi, responsabile servizio idrico integrato Ireti, ha spiegato che gli impianti come quelli di Quinto, Recco, Rapallo e Santa Margherita sono già predisposti per poterlo fare. Per quanto riguarda Quinto si parla di una portata media oraria di 350 metri cubi, ma è ancora da capire quale sarebbe l’acqua effettivamente utilizzabile.

“Anche per il Dac, il depuratore centrale, in fase di costruzione a Genova e per il futuro depuratore di Sestri Levante sarà possibile utilizzare l’acqua per esempio per irrigare campi o comunque utilizzi non alimentare”, spiega Gnocchi.

L’iter per il riuso delle acque reflue è in corso. Il consiglio regionale ha votato nelle scorse settimane un emendamento che ha dato incarico alla giunta di legiferare su un regolamento che normi la materia. In questi giorni iniziato il lavoro dei tecnici sul disciplinare e la legge potrebbe essere pronta per settembre.