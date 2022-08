Disabilità, in arrivo 12 milioni per la Liguria: a Genova obiettivo Waterfront “senza barriere”

Genova. La Liguria riceverà 12 milioni di euro per vari progetti legati alla disabilità: l’ha annunciato oggi a Genova la ministra Erika Stefani durante un evento organizzato dalla Lega.

Nel dettaglio 2,8 milioni saranno destinati a progetti per il turismo accessibile e altre attività tra cui 700mila euro per migliorare l’accessibilità delle spiagge, 110mila euro saranno investiti per l’attivazione di tirocini lavorativi per persone con disabilità, un milione e 650 mila euro per nuovi parchi giochi e attività sportive accessibili, 600 mila euro per la riqualificazione di strutture semiresidenziali, 2 milioni e 550 mila per servizi aggiuntivi a quelli regionali già esistenti a sostegno dell’autismo, in particolare relativi all’inclusione scolastica e lavorativa. Due milioni e 300 mila euro serviranno per assumere assistenti alla comunicazione nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e 3,2 milioni per assumere assistenti alla comunicazione nelle scuole secondarie della Liguria.

Ad anticipare alcuni progetti che riguardano Genova è il sindaco Marco Bucci: “Alcuni piani in corso sono già finanziati, ad esempio Tursi che non è accessibile completamente. Stiamo facendo grandi lavori di accessibilità in tutti i musei. Per tutti i progetti nuovi, inclusi quelli che saranno fatti sotto il ponte, ci sarà l’accessibilità completa. E sul Waterfront siamo in discussione continua. C’è una richiesta da parte della comunità genovese di fare un lavoro più stringente di quanto dice la legge per evitare salite e discese“.

Da parte della ministra Stefani arriva poi una proposta: “Il reddito di cittadinanza è un sistema che dovrà essere rivisto perché lì sono allocate moltissime risorse che potrebbero essere spese meglio per avere accesso al mondo del lavoro. Ma se le utilizzassimo per il mondo della disabilità potremmo fare progetti molto di impatto. Su questo tema si era già ragionato, ma nel Consiglio dei ministri del governo Draghi c’era la componente M5s che non amava molto che si mettessero le mani sul reddito di cittadinanza”.