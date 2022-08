Lettera aperta

Danni e sporcizia, il sindaco di Campomorone chiude il campetto dedicato a Samuele Robbiano e scrive ai ragazzi del quartiere

"Imparate a gestire in modo corretto il vostro tempo libero, questo farà bene non solo alle attrezzature dei giardini che non verranno vandalizzate ma in primo luogo a voi"