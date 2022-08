Da Vesima a Begato, pomeriggio di furti in appartamento: in via Cechov rubati oltre 10 mila euro in contanti

Genova. Pomeriggio di furti in appartamento quello di ieri a Genova. I ladri hanno colpito in diversi quartieri e spesso alla luce del giorno. Probabilmente i furti sono frutti di attenti appostamenti per capire gli orari dei proprietari o verificare che fossero in ferie.

Il primo colpo è stato messo a segno in via Gainotti a Vesima. La proprietaria si è accorta del furto rientrando alle 16 a casa. I ladri sono entrati da una finestra e avrebbero portato via 500 euro da un cassetto in camera da letto.

Furto ben più consistenze invece a Begato in via Cechov. La proprietaria in questo caso, una sessantenne originaria di Vittoria, ha denunciato un ammanco di 10 mila euro in contanti più diversi monili in oro. I ladri sarebbero entrati in casa in sua assenza in pieno pomeriggio dopo aver danneggiato un portoncino.

Il terzo furto è stato scoperto dai proprietari alle 21 in via Torbella a Rivarolo, quindi non lontano dal precedente. In questo caso l’ammarco è ancora da quantificare. I ladri sono entrati passando da una finestra.