Da Genova agli Usa, la futura stella del basket Abramo Canka ha incontrato il sindaco Bucci

Genova. “Oggi ho salutato con piacere un genovese pronto a volare verso gli Stati Uniti per realizzare i suoi sogni e le sue ambizioni. Abramo Canka è un ragazzo nato e cresciuto nel nostro centro storico che ha conosciuto il basket durante una Festa dello Sport al Porto Antico e che, grazie al suo talento e al suo impegno, è diventato così forte da guadagnarsi la chiamata da Los Angeles della squadra di UCLA, la più importante Università del mondo”.

Marco Bucci, sindaco di Genova, ha incontrato l’atleta nel suo ufficio e gli ha regalato la bandiera della città affinché possa portare alto il nome di Genova.

Due metri, figlio di due immigrati incontratisi a Genova – mamma albanese, papà senegalese – Abramo è nato e cresciuto tra i vicoli del centro storico e, in estate, a Uscio in una casa famiglia. E’ tifoso della Sampdoria e da piccolo avrebbe voluto fare il calciatore.

La sua carriera passa per la Tigullio Sport di Santa Margherita alla Stella Azzurra di Roma e poi a 16 anni l’esordio in A2 col Roseto. Poi la Lokomotiv Kuban, in Russia, con un anno in prestito in Lituania. Senza contare la Nazionale e diversi stage anche in alcuni club Nba. Ma ora la chiamata, inaspettata, dell’Ucla.

L’Ucla di Los Angeles, l’università più importante del mondo per lo sport, può davvero portare all’empireo del basket. Perché è una vera rampa di lancio per arrivare all’Nba: i talenti dei college finiscono dritti nei draft del campionato cestistico più prestigioso del mondo.