CSI Liguria: i numeri di ‘Mind the Gap’, il patto contro la povertà educativa

Genova. I patti di sussidiarietà della Regione Liguria sono un percorso virtuoso di co- progettazione fra vari Enti del Terzo Settore che invece di proporre singole iniziative , si mettono insieme, “ fanno rete”, elaborando progetti che hanno significative ricadute sul territorio.

Nel marzo scorso sono stati avviati tre Patti con il coinvolgimento complessivo di 600 associazioni e 3000 volontari: 277 i progetti dei quali beneficiano 46.000 persone di varie fasce d’età.

Capofila di quello contro la povertà educativa ,“ Mind The Gap” ,è il CSI Liguria: partecipano 98 Associazioni ,che a fine 2021 si sono costituite in ATS ,per 332 attività organizzate da aprile a fine settembre in 76 progetti.

“ Mind The Gap” è un motto nato in Inghilterra “ Stare attenti allo scalino” (in origine quello dei mezzi pubblici).

La povertà educativa è quindi “ uno scalino” da superare, “ uno spazio vuoto” in cui si può cadere. Un ostacolo o un rallentamento ad un percorso di crescita e formazione.

A questi ostacoli le associazioni non solo devono prestare attenzione( il verbo “ to mind”) ma anche “ metterci la testa, il pensiero”( il sostantivo “ mind”).

Un valore aggiunto per il Patto di sussidiarietà “ Mind The Gap” arriva dal coinvolgimento ulteriore di 157 Associazioni extra ATS,67 scuole, 25 istituzioni, 12 enti no-profit.

Destinatarie sono poco più di 16.000 persone con 737 volontari impegnati.

“E’ una grandissima sfida perché è la prima volta che si co-progetta su questo tema con l’obbiettivo di non dare risorse a pioggia ma mirate.- dice Arianna Bruzzone Segreteria Organizzativa CSI Liguria- Dopo aver fatto corsi di formazione online ai referenti delle varie associazioni, il nostro compito è quello di continuare a supportarli e distribuire i fondi. A novembre è prevista la rendicontazione , una relazione finale con la creazione di modelli che potranno diventare un documento “ storico”, utile per il futuro. Siamo una sorta di pionieri per verificare l’efficacia di queste azioni.”

Per il Patto “ Mind The Gap” sono stati stanziati 1.023.210.76 Euro: 700.000 da Regione Liguria- Ministero del Lavoro e 323.210.76 euro dalle Associazioni.

La segreteria si è avvalsa della fondamentale collaborazione di Yuri Pertichini, assistente al progetto, e delle funzionarie regionali Cinzia Catzeddu e Manuela Facco.

Il CSI Liguria partecipa al Patto Giovani, capofila ARCI Liguria, “ GenerAzioni 2022”: 122 Associazioni coinvolte per 88 azioni proposte e 17.500 destinatari.

Ha organizzato corsi di formazioni SOCIAL NEET WORK per operatori sportivi con certificazione CONI: le lezioni si sono svolte presso il Palagym Assarotti, il Consorzio Pianacci, il Don Bosco di Sampierdarena ed Altum Park di S. Desiderio per la parte specificamente pratica.

Il terzo Patto di Sussidiarietà, capofila Uisp Liguria, riguarda lo Sport inclusivo sociale: 57 le Associazioni firmatarie ATS, 47 progetti, circa 13.000 i destinatari.

CSI Liguria fa attività di outdoor a Genova ed a settembre ne organizzerà altre nelle scuole.

CSI Chiavari è referente di questo Patto nel Tigullio.